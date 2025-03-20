АМКУ надав дозвіл співвласнику АТБ Буткевичу на придбання заводів "Аерок"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії, що належить співвласнику мережі АТБ Геннадію Буткевичу, придбати газобетонні заводи “Аерок”.

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Про це інформує пресслужба АМКУ.

Зазначається, що АМКУ дозволив ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" отримати контроль над ТОВ "Аерок" через придбання частки у статутному капіталі компанії, що забезпечує понад 50% голосів у її керівному органі.

Що відомо про торги

19 грудня минулого року компанія "Трайдент Геоінвест Україна", що входить до групи BVG Геннадія Буткевича, стала переможцем аукціону Фонду державного майна з продажу 100% ТОВ "Аерок".

Переможцем електронного аукціону стало ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" (ЄДРПОУ 42436314), свідчать результати торгів.

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" як юрособу було зареєстровано в 2018 році.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи є Буткевич Геннадій Владиславович, який, зокрема, виступає співвласником мережі супермаркетів АТБ та власником групи BGV.

У січні Геннадій Буткевич перерахував 1,9 млрд грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії в рамках угоди з придбання газобетонних заводів "Аерок".

Все про "Аерок"

"Аерок" є одним із найбільших виробників газобетонних виробів в Україні. Його виробничі потужності знаходяться в Київській та Львівській областях.

Станом на кінець червня завод мав заборгованість із заробітної плати, перед бюджетом та прострочену кредиторську заборгованість. Загальна сума боргів перевищує 110,8 млн грн, і їх повинен погасити новий власник.

Також він зобов’язаний зберегти основний вид діяльності підприємства та не звільняти працівників протягом шести місяців.

Зв'язок з РФ

Компанія "Аерок" була заснована у грудні 2006 року для будівництва заводу з виробництва автоклавного газобетону у місті Березань Київської області, а у 2008 році — в Обухові. Основним акціонером та генеральним директором є Андрій Молчанов, який очолює девелоперську групу ЛСР. Його вітчим, Юрій Молчанов, працював в адміністрації Санкт-Петербурга з 2003 по 2012 роки, а згодом обійняв посаду старшого віцепрезидента банку ВТБ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активи компанії "Аерок" були заарештовані та передані Національному агентству з питань управління активами (АРМА).