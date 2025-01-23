Держава отримала 1,9 мільярда гривень від продажу "Аероку"

До фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійшли кошти в сумі 1,89 мільярда гривень від продажу інвестгрупі BGV Group Management Геннадія Буткевича компанії "Аерок", яка є виробником газобетону. Про це повідомили у Фонді державного майна.

Нагадаємо, що онлайн-аукціон з продажу "Аероку" 19 грудня 2024 року став третім успішним у межах великої приватизації. В ході торгів вартість націоналізованого активу зросла майже в 2 рази від стартової.

"Тепер новий власник зможе інвестувати у підприємство, що дозволить розвивати галузь, створювати додаткові надходження до місцевого та державного бюджетів і надати людям нові робочі місця. Загалом розвиток такого великого підприємства стане додатковим чинником для зростання української економіки", - наголосила виконуюча обов'язки голови ФДМ Іванна Смачило.

Згідно з затвердженими умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності товариства, погасити протягом шести місяців борги із заробітної плати та перед бюджетом, прострочену кредиторську заборгованість компанії, дотримуватися соціальних гарантій та не допустити звільнення працівників протягом пів року від дати переходу до нього права власності.

ТОВ "Аерок" є одним із провідних виробників газобетонних виробів в Україні. Компанія має виробничі потужності у Київській та Львівській областях. Через російську "Групу ЛСР" підприємство опосередковано належало підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову.

Націоналізовано воно було Україною згідно рішень Вищого антикорупційного суду від 22 серпня 2023 року та постанови Апеляційної палати ВАКС від 10 жовтня того ж року. Після цього "Аерок" передали в управління ФДМ для подальшого продажу.