Співвласник АТБ Буткевич купує виробника газобетону "Аерок", що належав російському олігарху

19 грудня 2024 року в державній електронній торговій системі “Прозорро.Продажі” пройшов онлайн-аукціон з продажу частки статутного капіталу ТОВ “Аерок”. Переможцем стала компанія “Трайдент Геоінвест Україна”, що належить бізнесмену Геннадію Буткевичу.

Що відомо про торги

Торги організував Фонд державного майна України, який отримав підсанкційний актив у своє управління в листопаді 2023 року. До цього компанія перебувала у власності російського олігарха Андрія Молчанова, повідомляє пресслужба ФДМУ.

Водночас Мінекономіки інформує, що завод є об'єктом великої приватизації. Початкова вартість активу на торгах становила 965,3 млн грн. У змаганні брали участь три учасники, і в результаті торгів ціна заводу майже подвоїлася, досягнувши майже 1,9 млрд грн.

Зазначається, що всі кошти від продажу будуть перераховані до державного бюджету та направлені до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Договір купівлі-продажу укладається лише після того, як переможець сплатить вартість лота. Для цього він має 30 робочих днів з моменту завершення торгів.

"Аерок" є одним із найбільших виробників газобетонних виробів в Україні. Фото з сайту "Прозорро.Продажі"

Все про переможця торгів

Переможцем електронного аукціону стало ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" (ЄДРПОУ 42436314), свідчать результати торгів.

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" як юрособу було зареєстровано в 2018 році.

Уповноваженою особою юридичної особи є Лаврега Вікторія Володимирівна. Розмір статутного капіталу юридичної особи становить 100 тис. грн

Основний вид діяльності підприємства — добування сирої нафти.

До інших видів діяльності відносяться: добування природного газу, надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу, виробництво продуктів нафтоперероблення, роздрібна торгівля пальним, а також діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Крім того, підприємство займається дослідженнями та експериментальними розробками у сфері інших природничих і технічних наук.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи є Буткевич Геннадій Владиславович, який, зокрема, виступає співвласником мережі супермаркетів АТБ та власником групи BGV. Тип бенефіціарного володіння — не прямий вирішальний вплив. Відсоток частки в статутному капіталі або відсоток права голосу (непрямий вплив) становить 70%.

Загальна сума боргів підприємства станом на червень перевищувала 110,8 млн грн. Фото з сайту "Прозорро.Продажі"

Все про "Аерок"

"Аерок" є одним із найбільших виробників газобетонних виробів в Україні. Його виробничі потужності знаходяться в Київській та Львівській областях.

Станом на кінець червня завод мав заборгованість із заробітної плати, перед бюджетом та прострочену кредиторську заборгованість. Загальна сума боргів перевищує 110,8 млн грн, і їх повинен погасити новий власник.

Також він зобов’язаний зберегти основний вид діяльності підприємства та не звільняти працівників протягом шести місяців.

Зв'язок з РФ

Компанія "Аерок" була заснована у грудні 2006 року для будівництва заводу з виробництва автоклавного газобетону у місті Березань Київської області, а у 2008 році — в Обухові. Основним акціонером та генеральним директором є Андрій Молчанов, який очолює девелоперську групу ЛСР. Його вітчим, Юрій Молчанов, працював в адміністрації Санкт-Петербурга з 2003 по 2012 роки, а згодом обійняв посаду старшого віцепрезидента банку ВТБ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активи компанії "Аерок" були заарештовані та передані Національному агентству з питань управління активами (АРМА).

Нагадаємо, 15 жовтня Кабінетом Міністрів України було затверджено стартову ціну та умови продажу державної частки розміром 100% статутного капіталу "Аерок" на електронному аукціоні з умовами.

Пізніше, 16 жовтня, відбулося засідання аукціонної комісії, під час якого було визначено дату продажу 100% державної частки ТОВ "Аерок".