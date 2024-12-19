Совладелец АТБ Буткевич покупает производителя газобетона "Аэрок", принадлежавшего российскому олигарху

19 декабря 2024 года в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" прошел онлайн-аукцион по продаже доли уставного капитала ООО "Аэрок". Победителем стала компания "Трайдент Геоинвест Украина", принадлежащая бизнесмену Геннадию Буткевичу.

Что известно о торгах

Торги организовал Фонд государственного имущества Украины, получивший подсанкционный актив в свое управление в ноябре 2023 года. До этого компания находилась в собственности российского олигарха Андрея Молчанова, сообщает пресс-служба ФГИУ.

В то же время Минэкономики информирует, что завод является объектом крупной приватизации. Начальная стоимость актива на торгах составила 965,3 млн. грн. В соревновании участвовали три участника, и в результате торгов цена завода почти удвоилась, достигнув почти 1,9 млрд грн.

Все средства от продажи будут перечислены в государственный бюджет и направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Договор купли-продажи заключается только после того, как победитель оплатит стоимость лота. Для этого у него 30 рабочих дней с момента завершения торгов.

"Аэрок" — один из крупнейших производителей газобетонных изделий в Украине. Фото с сайта "Прозорро.Продажи"

Все о победителе торгов

Победителем электронного аукциона стало ООО "Трайдент Геоинвест Украина" (ЕГРПОУ 42436314), свидетельствуют результаты торгов.

Согласно данным YouControl, ООО "Трайдент Геоинвест Украина" как юрлицо было зарегистрировано в 2018 году.

Уполномоченным лицом юридического лица Лаврега Виктория Владимировна. Размер уставного капитала юридического лица составляет 100 тыс. грн

Основной вид деятельности предприятия – добыча сырой нефти.

К другим видам деятельности относятся: добыча природного газа, предоставление вспомогательных услуг в сфере добычи нефти и природного газа, производство продуктов нефтепереработки, розничная торговля горючим, а также деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставление услуг технического консультирования в этих областях. Кроме того, предприятие занимается исследованиями и экспериментальными разработками в области других естественных и технических наук.

Конечным бенефициарным владельцем (контролером) юридического лица является Буткевич Геннадий Владиславович, который, в частности, выступает совладельцем сети супермаркетов АТБ и владельцем группы BGV. Тип бенефициарного владения – не прямое решающее влияние. Процент доли в уставном капитале или процент права голоса (косвенное влияние) составляет 70%.

Общая сумма долгов предприятия на июнь превышала 110,8 млн грн.

Все об "Аэрок"

"Аэрок" — один из крупнейших производителей газобетонных изделий в Украине. Его производственные мощности находятся в Киевской и Львовской областях.

По состоянию на конец июня у завода была задолженность по заработной плате, перед бюджетом и просроченная кредиторская задолженность. Общая сумма долгов превышает 110,8 млн грн, и их должен погасить новый собственник.

Также он обязан сохранить основной вид деятельности предприятия и не увольнять работников в течение шести месяцев.

Связь с РФ

Компания "Аэрок" была основана в декабре 2006 года для строительства завода по производству автоклавного газобетона в городе Березань Киевской области, а в 2008 году – в Обухове Основным акционером и генеральным директором является Андрей Молчанов, возглавляющий девелоперскую группу ЛСР. Молчанов, работал в администрации Санкт-Петербурга с 2003 по 2012 года, а впоследствии занял должность старшего вице-президента банка ВТБ.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину активы компании "Аэрок" были арестованы и переданы Национальному агентству по управлению активами (АРМА).

Напомним, 15 октября Кабинетом Министров Украины была утверждена стартовая цена и условия продажи государственной доли размером 100% уставного капитала "Аэрок" на электронном аукционе с условиями.

Позже, 16 октября, состоялось заседание аукционной комиссии, во время которого была определена дата продажи 100% государственной доли ООО "Аэрок".