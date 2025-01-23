Государство получило 1,9 миллиарда гривен от продажи "Аэрока"

В фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии поступили средства в сумме 1,89 миллиарда гривен от продажи инвестгруппе BGV Group Management Геннадия Буткевича компании "Аэрок", являющейся производителем газобетона, сообщили в Фонде государственного имущества.

Напомним, что онлайн-аукцион по продаже "Аэрока" 19 декабря 2024 года стал третьим успешным в рамках крупной приватизации. В ходе торгов стоимость национализированного актива выросла почти в 2 раза относительно стартовой.

"Теперь новый собственник сможет инвестировать в предприятие, что позволит развивать отрасль, создавать дополнительные поступления в местный и государственный бюджет и дать людям новые рабочие места. В целом развитие такого крупного предприятия станет дополнительным фактором для роста украинской экономики", — подчеркнула исполняющая обязанности главы ФГИ Иванна Смачило.

Согласно утвержденным условиям продажи, покупатель обязан сохранить основные виды деятельности компании, погасить в течение шести месяцев долги по заработной плате и перед бюджетом, просроченную кредиторскую задолженность компании, соблюдать социальные гарантии и не допустить увольнения работников в течение полугода от даты перехода к нему права собственности.

ООО "Аэрок" является одним из ведущих производителей газобетонных изделий в Украине. Компания имеет производственные мощности в Киевской и Львовской областях. Через российскую "Группу ЛСР" предприятие косвенно принадлежало подсанкционному российскому олигарху Андрею Молчанову.

Национализировано оно было Украиной согласно решениям Высшего антикоррупционного суда от 22 августа 2023 года и постановления Апелляционной палаты ВАКС от 10 октября того же года. После этого "Аэрок" передали в управление ФГИ для последующей продажи.