Продажа "АЭРОК" — тест для системы управления конфискованными активами

19 декабря состоялся аукцион по приватизации компании "АЭРОК" — одного из лидеров рынка газобетона в Украине. По результатам торгов цена на актив выросла почти вдвое – до 1,89 млрд грн. Однако особенность этого события придает не только статус и стоимость объекта, но и то, что Фонд государственного имущества впервые выставил на аукцион один из самых больших активов, который Украина конфисковала у россиян.

О приватизации крупных объектов, принадлежавших российским олигархам, в Фонде впервые заговорили еще в марте прошлого года. Первой "на выход" должна была стать государственная доля ТРЦ Ocean Plaza, но помехой стали долги перед кредиторами на более чем $216 млн. Планировали выставить на продажу в этом году и один из бывших активов Дерипаски — Николаевский глиноземный завод, но блокирование морских портов и риски обстрелов делают невозможным его полноценное функционирование.

Кроме упомянутых, в утвержденный правительством перечень объектов крупной приватизации (стоимость которых превышает 250 млн грн) вошли еще 4 компании, которые имели связи с РФ: ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и ООО "ВСМПО Титан Украина", которые принадлежали российскому титановому магнату Шелкову, ООО "Мотордеталь-Конотоп" сенатора Сергея Калашника и ООО "Аэрок" российского застройщика Андрея Молчанова.

Из этого списка к приватизации ФГИ удалось подготовить только последнее предприятие. Так что разбираемся, за что соревновались инвесторы, есть ли риски для потенциального покупателя, и почему продажа "АЭРОК" может стать маркерной для сферы управления конфискованными активами.

От лидера рынка до арестов и долгов

До начала войны компания "АЭРОК" занимала ведущие позиции на рынке изделий из бетона для строительства и была их крупнейшим поставщиком в Украине. Благодаря двум заводам в Киевской области предприятие способно ежегодно выпускать более 1,15 млн м³ готовой продукции. Кроме того, "АЭРОК" начала строительство нового завода во Львовской области, которое остановилось после начала полномасштабного вторжения.

2021 год компания завершила с доходом в 1,8 млрд грн и чистой прибылью почти в 510 млн. Впрочем, это был последний доходный финансовый год для "АЭРОК".

В мае 2022 года активы "Аэрок" арестовали и передали в управление АРМА. Но сначала отбор управляющего затянулся на 7 месяцев, а после его избрания ведомство не смогло заключить договор с управляющим. Наладить работу компании не удалось — об этом свидетельствуют как данные ФГИУ, так и информация из Реестра арестованных активов . Более того, в СМИ распространялась информация о хищении имущества предприятия.

В октябре 2023 года суд окончательно конфисковал "АЭРОК" в государственную собственность, и компания перешла под управление Фонда госимущества . уголовных производствах.

Однако не все аресты предприятия удалось снять . Обременения имущества компании продолжают действовать в исполнительных производствах, поэтому инвестору придется самостоятельно разбираться с ее долгами. К концу июня этого года задолженность "АЭРОК" по заработной плате, по налогам и перед кредиторами составила 110,8 млн грн. Согласно условиям приватизации, их придется погасить новому собственнику – за исключением 21,3 млн долга перед предыдущим учредителем компании, AEROC Investment Deutschland GmbH, в отношении которого Украина применила экономические санкции.

Среди других условий продажи:

сохранение профиля деятельности компании;

недопущение увольнения работников компании в течение 6 месяцев после приобретения;

запрет в течение 5 лет продавать, передавать в аренду или управление предприятие и его активы подсанкционным лицам, связанным с ними лицам или компаниям с бенефициарами из стран-агрессоров.

Новым владельцем "АЭРОК" через подконтрольное предприятие может стать Геннадий Буткевич — украинский бизнесмен и совладелец одной из крупнейших украинских сетей магазинов АТБ. После завершения аукциона он имеет 35 рабочих дней для подписания протокола торгов, уплаты цены объекта и заключения договора купли-продажи.

Продажа Объединенной горно-химической компании была одним из самых успешных кейсов по приватизации в 2024 году. Фото: пресс-служба ОГХК

Может ли вернуть контроль бывший владелец?

В августе прошлого года ВАКС конфисковал 100% доли уставного капитала ООО "АЭРОК" у российской компании "Группа ЛСР", владевшей активом через немецкое предприятие AEROC Investment Deutschland GmbH. Последнее обжаловало это решение в апелляции, однако суд оставил его без изменений, отметив, что эта конфискация преследует легитимные цели и осуществляется исключительно в интересах общества и для прекращения получения доходов ответчиком, средства от которых направляются на финансирование оборонного комплекса РФ. Но бывший владелец не оставляет намерений вернуть актив.

13 ноября 2024 года Конституционный Суд Украины начал рассмотрение конституционной жалобы AEROC Investment Deutschland GmbH о конституционности отдельных положений санкционного законодательства, в том числе и конфискации активов, по основаниям якобы нарушения права частной собственности, принципа верховенства права и равенства всех участников судебного процесса. К концу ноября КСУ исследовал материалы этого дела и перешел в закрытую часть пленарного заседания для принятия решения.

Но стоит ли по этому поводу волноваться инвестору? Нет — как минимум по двум причинам.

Во-первых, применение конфискации имеет достаточно правовую основу как со стороны украинского законодательства, так и международного права. В частности, в каждом своем решении о взыскании активов в доход государства ВАКС обосновывает применение этой санкции соблюдением критериев Европейского суда по правам человека по ограничению права собственности.

Во-вторых, Гражданский кодекс Украины предусматривает, что государственное имущество, проданное добросовестному приобретателю в порядке приватизации на электронном аукционе, не может быть истребовано предыдущим собственником. Поэтому даже при негативном сценарии финансовые последствия конфискации и последующей продажи актива лягут на государство и его бюджет, а не на нового собственника.

На что повлияет продажа "АЭРОК"?

Конфискация российских активов и их продажа — основной механизм возмещения ущерба, нанесенного войной, не предполагающий привлечения внешней поддержки. За два года его действия суд конфисковал более 340 объектов недвижимости и корпоративных прав, ранее принадлежавших россиянам или пособникам войны.

Однако результаты их реализации пока скромны: ФГИ удалось продать только четыре актива. Это две квартиры в Одессе, аграрная компания на Днепровщине и упаковочное предприятие в Киевской области. Суммарный доход составил 130,5 млн. гривен — незначительная сумма, особенно если вспомнить, что переданные Фонду госимущества активы оцениваются по меньшей мере в 14,5 млрд. грн.

В специальном исследовании мы обнаружили, что почти на всех этапах работы с активами возникают трудности и препятствия, тормозящие или даже исключающие их продажу. На фоне неудачных результатов продажи одного из крупнейших конфискованных активов должны стать доказательством эффективности системы управления подсанкционными активами.

Если же продажа актива сорвется, это может подвергнуть сомнению способность ФГИУ обеспечить успешную подготовку и реализацию таких объектов. Более того, в случае неудачи может возникнуть вопрос о целесообразности передачи таких активов в управление именно Фонда госимущества. Некоторые законодательные инициативы уже предлагают уполномочить АРМА на выполнение решений о взыскании активов на уровне ФГИУ, однако TI Ukraine скептически относится к таким идеям. В то же время мы считаем важным сконцентрироваться на совершенствовании процедур управления и реализации подсанкционных активов.

2024 уже стал переломным для сферы большой приватизации в Украине. В сентябре за более чем 2,5 млрд гривен была продана гостиница "Украина", а в октябре успешно завершилась сага с приватизацией ОГХК. Поэтому завершение продажи "АЭРОК" может стать индикатором эффективности системы управления подсанкционными активами или началом изменений в ней.