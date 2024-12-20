Продажа "Аэрока": новый владелец сохранит деятельность компании и погасит 110,8 млн грн долгов

BGV Group Management, владельцем которой является Геннадий Буткевич, выиграла аукцион Prozorro. Продажи, получив право приобрести заводы производителя газобетона "Аэрок", Компания обязуется сохранить основные направления деятельности предприятия, погасить долги на 110,8 млн грн за 6 месяцев и выплатить зарплаты., налоги и просроченные обязательства. В будущем компания будет развивать завод под новым брендом.

Об этом сообщает пресс-служба BGV Group Management.

Что известно об аукционе

19 декабря 2024 года инвестиционная группа BGV Group Management стала победителем аукциона в системе Prozorro. Продажи, по результату которого получила право на приобретение заводов одного из крупнейших производителей газобетонных изделий в Украине "Аэрок".

Компания приобрела предприятие за почти 1,9 млрд грн, вдвое превысив стартовую цену.

Средства, уплаченные ООО "Трайдент Геоинвест Украина", также принадлежащего бизнесмену Геннадию Буткевичу, поступят в госбюджет для фонда ликвидации последствий российской агрессии.

Планы на развитие

Отмечается, что заводы "Аэрок" станут частью стратегических направлений BGV. Group Management , которые компания будет развивать в энергетике, инфраструктуре и девелопменте.

Профильная компания в составе группы BGV Development строит 5 объектов коммерческой и жилой недвижимости в Житомире и Киеве. Группа реализует инвестиционные проекты по расширению активов в производстве строительных материалов. В частности, в сентябре 2022 года в Житомирской области запущено современное предприятие по производству щебня мощностью более 1,5 млн. тонн в год, подчеркивают в пресс-службе.

"В контексте восстановления Украины заводы являются привлекательным активом, который станет мощным дополнением экосистемы предприятий группы, которые будут восстанавливать и строить Украину", — комментируют в компании BGV Group Management.

Все об "Аэрок"

"Аэрок" — один из крупнейших производителей газобетонных изделий в Украине. Его производственные мощности находятся в Киевской и Львовской областях.

По состоянию на конец июня у завода была задолженность по заработной плате, перед бюджетом и просроченная кредиторская задолженность. Общая сумма долгов превышает 110,8 млн грн, и их должен погасить новый владелец.

Также он обязан сохранить основной вид деятельности предприятия и не увольнять работников в течение шести месяцев.

Справка: BGV Group Management — инвестиционная компания, основанная в 2015 году для создания предприятий, направленных на экономическое развитие Украины.

Бенефициар – Буткевич Геннадий Владиславович. Он также владелец ООО "Трайдент Геоинвест Украина" и совладелец сети "АТБ".

Напомним, 15 октября Кабинетом Министров Украины была утверждена стартовая цена и условия продажи государственной доли размером 100% уставного капитала "Аэрок" на электронном аукционе с условиями.

Добавим, предприятие было передано в управление ФГИ решением Высшего антикоррупционного суда в 2023 году.