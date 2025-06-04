Заводи "Аерок" запускають виробництво будматеріалів під новим брендом

Колишні заводи “Аерок” з червня 2025 року відновлюють роботу на ринку будматеріалів під новим брендом Poriston. Асортимент продукції включатиме п'ять типів: стінові блоки, U-блоки, перегородкові блоки, армовані вироби та теплоізоляцію.

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Про це Delo.ua повідомила пресслужба BGV Group Management.

Як зазначається, активне налаштування системної роботи підприємств, яке стартувало у квітні 2024 року, зараз завершується.

Завдяки двом заводам на Київщині ─ у м. Березань та м. Обухів ─ підприємство здатне щорічно випускати понад 1,15 млн м³ готової продукції. Крім того, компанія працює над розширенням виробництва та підготовкою до запуску нових потужностей.

"Нова назва Poriston (porous+stone — пористий камінь) — про баланс, це розумне поєднання легкості, яка працює на швидкість і зручність, та міцності, яка гарантує довговічність і безпеку. Це стратегія, яка дозволяє будувати впевнено, її обирають ті, хто цінує якість не на словах, а в результаті. Для нас цінно, що авторами нової назви стала сама команда заводів. А вже графічну айдентику нам допомогла розробити маркетингова агенція HAVAS", — зазначив генеральний директор BGV Group Management Олександр Наумик.

До початку повномасштабної війни ТОВ "Аерок" було одним з найбільших виробників газобетонних конструкцій. Нова компанія-власник — ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна", яка входить до інвестиційної групи BGV Group Management Геннадія Буткевича, реалізовує стратегію повного перезапуску заводів та ставить перед собою амбітні цілі — не лише відновити втрачену частку ринку, а й наростити її.

Нагадаємо, у грудні 2024 року ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" придбала на відкритому аукціоні газобетонні заводи "Аерок". Сума угоди склала майже 1,9 млрд грн і стала одним із найбільших приватизаційних кейсів 2024 року — ці кошти надійшли до державного бюджету та спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.