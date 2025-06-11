"Ковальська" модернізує власну лабораторію та посилює R&D-напрямок: що відомо

Промислово-будівельна група "Ковальська" оновила обладнання власного інноваційно-технологічного центру Kovalska Lab, інвестувавши в перший етап модернізації 6,6 млн грн власних та міжнародних грантових коштів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз компанії.

"Першою модернізували лабораторію вхідного контролю сировини: провели комплексний ремонт, закупили сучасне обладнання та переоблаштували простір, демонтувавши старі фундаменти. А ще закупили новітнє лабораторне обладнання від провідних європейських виробників — Testing (Німеччина), Controls та Matest (Італія)", — розповіла директорка Kovalska Lab Вікторія Співак.

Компанія придбала високоточне устаткування для вимірювання основних показників якості цементу, активних мінеральних добавок та інертних заповнювачів. Ці прилади повністю автоматизовані та відповідають вимогам європейських стандартів.

Завдяки новому обладнанню лабораторія зможе розширити спектр випробувальних можливостей відповідно до європейських вимог, збільшить продуктивність виконання робіт і точність отриманих результатів. Всі прилади працюють в автоматичному режимі. Спеціалізоване програмне забезпечення мінімізує вплив людського фактора на процес вимірювання.

"Щоб гарантувати стабільно високу якість нашої продукції, ми системно інвестуємо в розвиток власного R&D-напрямку, оновлюємо матеріально-технічне оснащення та вдосконалюємо підходи до досліджень. Це дозволяє нам бути гнучкими, впроваджувати нові технологічні підходи та розробляти унікальні рецепти на виготовлення продукції для найспецифічніших потреб замовників, а також надавати клієнтам широкий спектр лабораторних послуг", — пояснила Співак.

Що відомо про Kovalska Lab?

За даними компанії, Kovalska Lab функціонує як власний R&D-підрозділ (R&D — research and development, "дослідження та розвиток", пошук інноваційних рішень — ред.) "Ковальської" вже більш як 13 років. Він об’єднує понад 40 фахівців і охоплює 10 напрямків роботи — від розробки інноваційних бетонів до сертифікації продукції. Нещодавно лабораторія відкрила свої послуги і для зовнішніх замовників. У спектрі можливостей — лабораторні та виїзні випробування, розробка нових продуктів, індивідуальні технічні рішення та повний технологічний супровід проєктів.

Раніше, 6 червня, повідомлялося про те, що "Ковальська" в серпні відкриє завод із виробництва газобетону. Наразі триває завершальна фаза виконання робіт по підключенню до інженерних мереж, монтажу обладнання, а також пусконалагоджувальні роботи.