"Ковальская" модернизирует собственную лабораторию и усиливает R&D-направление: что известно

Промышленно-строительная группа "Ковальская" обновила оборудование собственного инновационно-технологического центра Kovalska Lab, инвестировав в первый этап модернизации 6,6 млн грн собственных и международных грантовых средств.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Первой модернизировали лабораторию входного контроля сырья: провели комплексный ремонт, закупили современное оборудование и переустроили пространство, демонтировав старые фундаменты. А еще закупили новейшее лабораторное оборудование от ведущих европейских производителей — Testing (Германия), Controls и Matest (Италия)", — рассказала директор Kovalska Lab Виктория Спивак.

Компания приобрела высокоточное оборудование для измерения основных показателей качества цемента, активных минеральных добавок и инертных заполнителей. Эти приборы полностью автоматизированы и отвечают требованиям европейских стандартов.

Благодаря новому оборудованию, лаборатория сможет расширить спектр испытательных возможностей в соответствии с европейскими требованиями, увеличит производительность выполнения работ и точность полученных результатов. Все устройства работают в автоматическом режиме. Специализированное программное обеспечение минимизирует влияние человеческого фактора на процесс измерения.

"Чтобы гарантировать стабильно высокое качество нашей продукции, мы системно инвестируем в развитие собственного R&D-направления, обновляем материально-техническое оснащение и совершенствуем подходы к исследованиям. Это позволяет нам быть гибкими, внедрять новые технологические подходы и разрабатывать уникальные рецепты на изготовление продукции для самых специфических потребностей заказчиков", — объяснила Спивак.

Что известно о Kovalska Lab?

По данным компании, Kovalska Lab функционирует как собственное R&D-подразделение "Ковальской" (R&D — research and development, "исследование и развитие", поиск инновационных решений — ред.) уже более 13 лет. Он объединяет более 40 специалистов и включает 10 направлений работы — от разработки инновационных бетонов до сертификации продукции. Недавно лаборатория открыла свои услуги и внешним заказчикам. В спектре возможностей – лабораторные и выездные испытания, разработка новых продуктов, индивидуальные технические решения и полное технологическое сопровождение проектов.

Ранее, 6 июня, сообщалось о том, что "Ковальская" в августе откроет завод по производству газобетона . В настоящее время продолжается завершающая фаза выполнения работ по подключению к инженерным сетям, монтажу оборудования, а также пусконаладочные работы .