"Ковальськая" получила разрешение от АМКУ на приобретение "Винтер Карго"

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение компании из группы "Ковальськая" на покупку транспортной компании "Винтер Карго", конечными бенефициарами которой являются дочери бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Согласно информации на сайте АМКУ, решение предоставить разрешение было принято на заседании ведомства 8 февраля.

Отмечается, что ООО "КОВАЛЬСЬКА СИРОВИНА" предоставлено разрешение на приобретение доли в уставном капитале ООО "ВИНТЕР КАРГО", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Как свидетельствуют данные YouControl, ООО "Винтер Карго" занимается логистикой грузов речным и автотранспортом, а также ведет складское хозяйство. Владельцем компании указан закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Скайфол", а конечными бенефициарами – дочери эксминистра экологии Анна и Карина Злочевские.

Промышленно-строительная группа "Ковальськая" – ведущий производитель строительных материалов и девелоперов в Украине, работающий на строительном рынке страны с 1956 года. Группа объединяет 13 предприятий, которые проводят полный объем работ от добычи сырья, производства до строительства сооружений различного назначения.

Ранее сообщалось, что ПБГ "Ковальськая" приобрела ряд компаний и оборудования с целью развития собственной добычи речного песка на реках Днепр (Киевская область) и Десна (Черниговская область). На июль 2023 года группа "Ковальская" имеет месторождения по добыче песка, песчаников и известняков во Львовской области, месторождения гранитов в Житомирской области и месторождения русловых песков на реках Днепр и Десна в Киевской и Черниговской областях соответственно.