Эксдепутат Супруненко получил разрешение на покупку завода в Броварах

Компании бывшего депутата Киевсовета Вячеслава Супруненко получили разрешение на покупку Киевского завода алюминиевых строительных конструкций в Броварах.

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Об этом идет речь на сайте Антимонопольного комитета Украины, передает Liga.net.

В сообщении указано, что 8 февраля АМКУ предоставил разрешение ООО "Браз" и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Дженерал Инвестментс" на приобретение активов в виде единого имущественного комплекса, принадлежащих ООО "Индастриал пропертиз инвестмент".

Отмечается, что "Индастриал пропертиз инвестмент" принадлежат здания бывшего КП "Киевский завод алюминиевых строительных конструкций" в Броварах.

В конце 2000-х - начале 2010-х годов имущественный комплекс этого предприятия был выведен из коммунальной собственности Киевской территориальной громады. Детали этой схемы расследовались в рамках уголовного производства, в результате чего бывшего руководителя Главного управления промышленности, энергетики и связи КГГА даже привлекли в суд. Однако в 2023 году дело было закрыто без приговора по срокам давности.

Печерский суд Киева отменил арест и запрет на отчуждение и распоряжение на комплекс зданий бывшего Киевского завода алюминиевых строительных конструкций. В решении сообщается, что в его состав входят восемь объектов общей площадью 122 000 кв. м по адресам:

Бровары, бульвар Независимости, 30/1;

Бровары, бульвар Независимости, 30/1-а;

Бровары, бульвар Независимости, 30/1-б;

Бровары, бульвар Независимости, 30/1-д;

Бровары, бульвар Независимости, 32;

Бровары, бульвар Независимости, тридцать второй;

Бровары, бульвар Независимости, 32-б;

Бровары, бульвар Независимости, 32-в.

Также сообщается, что на бульваре Независимости, 30, зарегистрирован Броварской алюминиевый завод (бренд – BRAZ). Согласно информации на его сайте, он входит в состав группы компаний Alumeta, основателем которой считается Сергей Шапран.

Как свидетельствуют данные аналитической компании Contr Agent, владельцем ООО "Броварской алюминиевый завод" Шапрана является кипрская компания "Алюмета ЛТД".

Вместе с тем, владельцем ООО "Браз", которое покупает недвижимость рядом с Броварским алюминиевым заводом, является кипрская компания с похожим названием – Алюмета Групп ЛТД. Ее бенефициарами указаны Вячеслав Супруненко и его сосед и бизнес-партнер Роман Ярошенко. В фонде "Дженерал Инвестментс" Супруненко указан как единственный владелец.

Вячеслав Супруненко – эксдепутат Киевсовета и зять бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Его брат Александр Супруненко был народным депутатом VI (Партия Регионов) и VII созывов. Кроме того, братьям Супруненко принадлежит "Асвио Банк".