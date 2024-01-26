АМКУ разрешил компании-совладельцу оккупированного РФ "Рубежанского картонно-тарного комбината" получить над ним контроль

Кипрская компания Komelinco Trading Ltd получила разрешение на приобретение акций ЧАО "Рубежанский картонно-тарный комбинат" (ЧАО "РКТК"), обеспечивающее превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Об этом 25 января сообщает пресс-служба АМКУ.

"Дано разрешение компании Komelinco Trading Ltd (г. Лимасол, Кипр) на приобретение акций ЧАО "РУБЕЖАНСКИЙ КАРТОННО-ТАРНЫЙ КОМБИНАТ", обеспечивающее превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

По информации "Интерфакс", летом 2023 года ЧАО "РКТК" сообщало о том, что Komelinco Trading LTD, владевшее 49,5969% акций АО "РКТК", увеличило свой пакет вдвое - до 99,1938% за счет покупки акций у DS Smith Ukraine (Великобритания). Соответствующий договор купли-продажи акций стороны заключили 5 июня 2023 года.

Вместе с тем, в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по состоянию на третий квартал 2023 года акционерами еще указаны Komelinco Trading и DS Smith Ukraine с равными пакетами по 49,5969% акций ЧАО "РКТК". По данным Opendatabot, конечным бенефициаром АО "РКТК" является его руководитель Геннадий Минин.

Отметим, что сайт ЧАО "РКТК" сейчас не работает, а на сайте компании Komelinco нет никакой информации о текущем состоянии комбината и планах по нему.

Справка

ЧАО "Рубежанский картонно-тарный комбинат" – предприятие целлюлозно-бумажной промышленности, расположенное в городе Рубежное Луганской области. Оно было основано в 1991 году.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину ЧАО "РКТК" (совместно с дочерним ООО "Трипольский упаковочный комбинат" в Киевской области) лидировало на рынке производителей гофротары в Украине, а по объемам производства занимало второе место после Киевского картонно-бумажного комбината.

Однако после полученных в результате боев разрушений комбинат в Рубежном остановился, а юрлицо ЧАО "Рубежанский КТК" перерегистрировано в Киеве.

Напомним, вчера, 25 января, АМКУ одобрил еще одно соглашение – покупку компании "Овочева скарбниця", которая реализует свежие овощи и салаты под брендом "Славянка", агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт" (МХП).