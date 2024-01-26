АМКУ дозволив компанії-співвласнику окупованого РФ "Рубежанського картонно-тарного комбінату" отримати над ним контроль

Кіпрська компанія Komelinco Trading Ltd отримала дозвіл на придбання акцій ПрАТ "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" (ПрАТ "РКТК"), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Про це 25 січня повідомляє пресслужба АМКУ.

"Надано дозвіл компанії Komelinco Trading Ltd (м. Лімасол, Кіпр) на придбання акцій ПрАТ "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться у повідомленні.

За інформацією "Інтерфакс", влітку 2023 року ПрАТ "РКТК" повідомляв про те, що Komelinco Trading LTD, яке володіло 49,5969% акцій АТ "РКТК", збільшило свій пакет вдвічі - до 99,1938% за рахунок купівлі акцій у DS Smith Ukraine (Великобританія). Зазначається, що відповідний договір купівлі-продажу акцій сторони уклали 5 червня 2023 року.

Разом з тим, у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) станом на третій квартал 2023 року акціонерами ще вказані Komelinco Trading та DS Smith Ukraine з рівними пакетами по 49,5969% акцій ПрАТ "РКТК". За даними Opendatabot, кінцевим бенефіціаром АТ "РКТК" є його керівник Геннадій Мінін.

Зазначимо, що сайт ПрАТ "РКТК" нині не працює, а на сайті компанії Komelinco немає жодної інформації щодо поточного стану комбінату і планів стосовно нього.

Довідка

ПрАТ "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" - підприємство целюлозно-паперової промисловості, розташоване в місті Рубіжне Луганської області. Воно було засноване у 1991 році.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну ПрАТ "РКТК" (спільно з дочірнім ТОВ "Трипільський пакувальний комбінат" у Київській області) лідирував на ринку виробників гофротари в Україні, а за обсягами виробництва посідав друге місце після Київського картонно-паперового комбінату.

Однак після отриманих внаслідок боїв руйнувань комбінат у Рубіжному зупинився, а юрособу ПрАТ "Рубіжанський КТК" перереєстровано у Києві.

Нагадаємо, вчора, 25 січня, АМКУ схвалив ще одну угоду – купівлю компанії "Овочева скарбниця", що реалізує свіжі овочі та салатами під брендом "Словянка", агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який належить Юрію Косюку.

Нагадаємо, що МХП є провідним виробником курятини в Україні та одним із основних експортерів цього продукту до Європейського Союзу. Компанія контролює більше 55% українського ринку курятини, представленої під торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський". Холдинг самостійно вирощує птицю та велику рогату худобу.