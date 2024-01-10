Головою Рахункової палати призначили ексочільницю АМКУ Ольгу Піщанську

У середу, 10 січня, Верховна рада України проголосувала за призначення Ольги Піщанської на посаду голови Рахункової палати.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, рішення ухвалено 252 голосами "за".

За призначення Піщанської головою Рахункової палати проголосували 252 народних депутати. 10 голосів віддала "Слуга народу", 17- "Платформа за життя та мир", "Довіра" - 15 голосів, "Батьківщина" - 13, "За майбутнє" і "Відновлення України" - по 10 голосів.

Водночас від партій "Європейська солідарність" і "Голос" не було жодного голосу.

Железняк нагадав, що питання призначення Піщанської на нову посаду стояло на порядку денному ще 21 грудня 2023 року, але тоді не вистачило голосів.

Нагадаємо, що до цього Піщанська обіймала посаду голови Антимонопольного комітету України.

Верховна Рада України підтримала її звільнення з посади голови АМКУ 5 вересня 2023 року.