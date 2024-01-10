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Главой Счетной палаты назначили Ольгу Песчанскую

Ольга Піщанська. Фото: Фейсбук
Ольга Песчанская. Фото: Фейсбук

В среду, 10 января, Верховная рада Украины проголосовала за назначение Ольги Песчанской на должность главы Счетной палаты.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, решение принято 252 голосами "за".

Фото 2 — Главой Счетной палаты назначили Ольгу Песчанскую

За назначение Песчанской председателем Счетной палаты проголосовали 252 народных депутата. 10 голосов отдала "Слуга народа", 17- "Платформа за жизнь и мир", "Доверие" - 15 голосов, "Батькивщина" - 13, "За будущее" и "Восстановление Украины" - по 10 голосов.

В то же время, от партий "Европейская солидарность" и "Голос" не было ни одного голоса.

Железняк напомнил, что вопрос назначения Песчанской на новую должность стоял в повестке дня еще 21 декабря 2023 года, но тогда не хватило голосов.

Напомним, что до этого Песчанская занимала должность главы Антимонопольного комитета Украины.

Верховная Рада Украины поддержала ее увольнение с должности главы АМКУ 5 сентября 2023 года.

Автор:
Светлана Манько