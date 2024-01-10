Главой Счетной палаты назначили Ольгу Песчанскую

В среду, 10 января, Верховная рада Украины проголосовала за назначение Ольги Песчанской на должность главы Счетной палаты.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, решение принято 252 голосами "за".

За назначение Песчанской председателем Счетной палаты проголосовали 252 народных депутата. 10 голосов отдала "Слуга народа", 17- "Платформа за жизнь и мир", "Доверие" - 15 голосов, "Батькивщина" - 13, "За будущее" и "Восстановление Украины" - по 10 голосов.

В то же время, от партий "Европейская солидарность" и "Голос" не было ни одного голоса.

Железняк напомнил, что вопрос назначения Песчанской на новую должность стоял в повестке дня еще 21 декабря 2023 года, но тогда не хватило голосов.

Напомним, что до этого Песчанская занимала должность главы Антимонопольного комитета Украины.

Верховная Рада Украины поддержала ее увольнение с должности главы АМКУ 5 сентября 2023 года.