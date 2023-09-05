Парламент уволил главу АМКУ Ольгу Пещанскую: кто займет ее место

Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада Украины поддержала увольнение главы АМКУ Ольги Пещанской. На ее место планируют назначить действующего главу Донецкой ОВО Павла Кириленко.

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Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 306 народных избранников.

Как ранее сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Ольга Пещанская подала в Верховную Раду заявление об увольнении.

Он добавил, что на следующий день назначат на должность главы АМКУ Павла Кириленко.

В то же время нардеп отметил, что должность главы Фонда государственного имущества Украины пока остается вакантной.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк, Ольга Пещанская не подтвердила и не опровергла планы в дальнейшем назначить ее главой ФГИУ.

Напомним, сегодня, 5 сентября, на пленарном заседании Верховная Рада уволила Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Он заменит Алексея Резникова, которого уволили с должности министра обороны Украины.

В свою очередь вместо Умерова, по словам Железняка, Фонд госимущества должна возглавить Ольга Пещанская.