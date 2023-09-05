Шлях для нового міністра оборони відкритий: Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна

Сьогодні, 5 вересня, на пленарному засіданні Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України.

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Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, ухвалення відповідної постанови №9678 "Про звільнення Умєрова Рустема Енверовича з посади Голови Фонду державного майна України" підтримали 302 народних обранця.

По фракціям:

СН - 208

ЕС - 0

Батьківщина - 11

Платформа за життя та мир- 20

За майбутнє - 10

Голос - 18

Довіра - 14

Відновлення України - 8

Позафракційні - 13.

"Чекаємо сьогодні на внесення пропозиції від президента призначити його Міністром оборони України, а завтра голосування", - додав Железняк.

Зауважимо, у понеділок, 4 вересня, Рустем Умєров подав до Верховної Ради України заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна.

Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що має намір внести до Верховної Ради подання на звільнення міністра оборони Олексія Резнікова та призначення замість нього голову Фонду державного майна Рустема Умєрова.

На думку президента, міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому.

Сьогодні, 5 вересня, на пленарному засіданні Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

Хто такий голова Фонду держмайна Рустем Умєров, яким планують замінити Резнікова на посаді голови Міноборони, читайте в матеріалі Delo.ua.