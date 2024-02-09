Ексдепутат Супруненко отримав дозвіл на придбання заводу у Броварах

Компанії колишнього депутата Київради В’ячеслава Супруненка отримали дозвіл на купівлю Київського заводу алюмінієвих будівельних конструкцій у Броварах.

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Про це йдеться на сайті Антимонопольного комітету України, передає Liga.net.

У повідомленні вказано, що 8 лютого АМКУ надав дозвіл ТОВ "Браз" та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Дженерал Інвестментс" на придбання активів у вигляді єдиного майнового комплексу, які належать ТОВ "Індастріал пропертіз інвестмент".

Зазначається, що "Індастріал пропертіз інвестмент" належать будівлі колишнього КП "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій" у Броварах.

У кінці 2000-х - на початку 2010-х років майновий комплекс цього підприємства було виведено із комунальної власності Київської територіальної громади. Деталі цієї схеми розслідувалися в рамках кримінального провадження, в результаті чого колишнього керівника Головного управління промисловості, енергетики та зв'язку КМДА навіть притягнули до суду. Проте у 2023 році справу закрили без вироку за строками давності.

Печерський суд Києва скасував арешт і заборону відчуження та розпорядження на комплекс будівель колишнього Київського заводу алюмінієвих будівельних конструкцій. У рішенні повідомляється, що до його складу входять вісім об'єктів загальною площею 122 000 кв. м за адресами:

Бровари, бульвар Незалежності, 30/1;

Бровари, бульвар Незалежності, 30/1-а;

Бровари, бульвар Незалежності, 30/1-б;

Бровари, бульвар Незалежності, 30/1-д;

Бровари, бульвар Незалежності, 32;

Бровари, бульвар Незалежності, 32-а;

Бровари, бульвар Незалежності, 32-б;

Бровари, бульвар Незалежності, 32-в.

Також повідомляється, що на бульварі Незалежності, 30, зареєстрований Броварський алюмінієвий завод (бренд – BRAZ). Згідно з інформацією на його сайті, він входить до складу групи компаній Alumeta, засновником якої значиться Сергій Шапран.

Як свідчать дані аналітичної компанії Contr Agent, власником ТОВ "Броварський алюмінієвий завод" Шапрана є кіпрська компанія "Алюмета ЛТД".

Разом з тим, власником ТОВ "Браз", яка купує нерухомість поруч із Броварським алюмінієвим заводом, є кіпрська компанія зі схожою назвою – Алюмета Груп ЛТД. Її бенефіціарами вказані В'ячеслав Супруненко та його сусід і бізнес-партнер Роман Ярошенко. У фонді "Дженерал Інвестментс" Супруненко вказаний як єдиний власник.

В'ячеслав Супруненко – ексдепутат Київради і зять колишнього мера Києва Леоніда Черновецького. Його брат Олександр Супруненко був народним депутатом VI ("Партія Регіонів") та VII скликань. Крім того, братам Супруненкам належить "Асвіо Банк".