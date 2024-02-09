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Категорія
Бізнес
Дата публікації

"Ковальська" отримала дозвіл від АМКУ на придбання "Вінтер Карго"

Ковальська
Фото: facebook.com/PBGKovalska

Антимонопольний комітет України дав дозвіл компанії з групи "Ковальська" на купівлю транспортної компанії "Вінтер Карго", кінцевими бенефіціарами якої є доньки колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

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Згідно з інформацією на сайті АМКУ, рішення надати дозвіл було ухвалене на засіданні відомства 8 лютого.

Зазначається, що ТОВ "КОВАЛЬСЬКА СИРОВИНА" надано дозвіл на придбання частки у статутному капіталі ТОВ "ВІНТЕР КАРГО", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Як свідчать дані YouControl, ТОВ "Вінтер Карго" займається логістикою вантажів річковим і автотранспортом, а також веде складське господарство. Власником компанії вказано закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Скайфол", а кінцевими бенефіціарами – доньки ексміністра екології Анна та Каріна Злочевські.

Промислово-будівельна група "Ковальська" – провідний виробник будівельних матеріалів та девелоперів в Україні, що працює на будівельному ринку країни з 1956 року. Група об'єднує 13 підприємств, які здійснюють повний обсяг робіт від видобутку сировини, виробництва до будівництва споруд різного призначення.

Раніше повідомлялося, що ПБГ "Ковальська" придбала ряд компаній та обладнання з метою розвитку власного видобутку річкового піску на річках Дніпро (Київська область) та Десна (Чернігівська область). Станом на липень 2023 року група "Ковальська" має родовища з видобутку піску, пісковиків та вапняків у Львівській області, родовища гранітів у Житомирській області та родовища руслових пісків на річках Дніпро й Десна в Київській та Чернігівській областях відповідно.

Автор:
Ольга Колесніченко