Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,30

--0,10

EUR

48,95

-0,00

Готівковий курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,28

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Чернігівщині запрацювало перше родовище річкового піску: в чому його унікальність для будівельної галузі

пісок видобуток родовище кар`єр
На Чернігівщині почали видобувати річковий пісок в логістично унікальному родовищі / Група "Ковальська"

Група “Ковальська” оголосила про старт видобутку річкового піску на Жавинському родовищі в Чернігівській області. Запуск нового кар’єру суттєво скоротить логістику для будівельної галузі — раніше найближчий пункт видобутку був за 60–80 кілометрів від міста, тоді як тепер Жавинське родовище здатне забезпечити потреби всього північного регіону.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на прес реліз групи "Ковальська". 

Це перше та єдине піщане родовище, розташоване безпосередньо в Чернігові. Раніше найближчий діючий кар’єр був віддалений від міста на 60–80 км, що ускладнювало логістику та підвищувало вартість матеріалів. Видобутий пісок планують використовувати як для власних виробничих потреб групи, так і для постачання зовнішнім клієнтам.

 Проєктна потужність розробки становить до 145 тис. м³ піску на рік.

Компанія придбала родовище ще у 2022 році, а у 2025-му завершила всі необхідні процедури для старту розробки — отримала спецдозвіл на користування надрами, позитивний експертний висновок робочого проєкту та погодила проєктну документацію в Держпраці.

"Ми продовжуємо інвестувати в розвиток власної сировинної бази, зокрема, у видобуток річкового піску. І хоча родовище на Чернігівщині ще не вийшло на повну потужність, воно вже забезпечує підприємства “Ковальської” та наших клієнтів якісною сировиною для бетону, дорожнього будівництва та благоустрою", — прокоментував генеральний директор групи Сергій Пилипенко.

Річковий пісок є ключовим компонентом для виробництва щільних бетонів, використовується у дорожньому будівництві, проєктах благоустрою та рекультиваційних роботах. Загальна потужність піщаних родовищ "Ковальської" нині сягає до 1 млн тонн на рік.

Група також оперує родовищами на Дніпрі та Десні та має власний флот для видобутку і транспортування піску — баржі, буксири, плавкрани та обладнання для підводної розробки ґрунтів.

Нагадаємо, уряд оновив правила формування ціни для будівництва в Україні під час війни і встановив передбачувані норми вартості робіт у галузі. 

Автор:
Ярослава Тюпка