На Чернігівщині запрацювало перше родовище річкового піску: в чому його унікальність для будівельної галузі

Група “Ковальська” оголосила про старт видобутку річкового піску на Жавинському родовищі в Чернігівській області. Запуск нового кар’єру суттєво скоротить логістику для будівельної галузі — раніше найближчий пункт видобутку був за 60–80 кілометрів від міста, тоді як тепер Жавинське родовище здатне забезпечити потреби всього північного регіону.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на прес реліз групи "Ковальська".

Це перше та єдине піщане родовище, розташоване безпосередньо в Чернігові. Раніше найближчий діючий кар’єр був віддалений від міста на 60–80 км, що ускладнювало логістику та підвищувало вартість матеріалів. Видобутий пісок планують використовувати як для власних виробничих потреб групи, так і для постачання зовнішнім клієнтам.

Проєктна потужність розробки становить до 145 тис. м³ піску на рік.

Компанія придбала родовище ще у 2022 році, а у 2025-му завершила всі необхідні процедури для старту розробки — отримала спецдозвіл на користування надрами, позитивний експертний висновок робочого проєкту та погодила проєктну документацію в Держпраці.

"Ми продовжуємо інвестувати в розвиток власної сировинної бази, зокрема, у видобуток річкового піску. І хоча родовище на Чернігівщині ще не вийшло на повну потужність, воно вже забезпечує підприємства “Ковальської” та наших клієнтів якісною сировиною для бетону, дорожнього будівництва та благоустрою", — прокоментував генеральний директор групи Сергій Пилипенко.

Річковий пісок є ключовим компонентом для виробництва щільних бетонів, використовується у дорожньому будівництві, проєктах благоустрою та рекультиваційних роботах. Загальна потужність піщаних родовищ "Ковальської" нині сягає до 1 млн тонн на рік.

Група також оперує родовищами на Дніпрі та Десні та має власний флот для видобутку і транспортування піску — баржі, буксири, плавкрани та обладнання для підводної розробки ґрунтів.

