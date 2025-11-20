Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,09

+0,03

EUR

48,79

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,19

42,12

EUR

49,05

48,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні оновили правила формування ціни будівництва під час війни

будівництво
Кабмін оновив правила формування ціни будівництва під час війни / Shutterstock

Уряд ухвалив постанову, яка встановлює єдині та передбачувані правила формування вартості будівельних робіт під час війни. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами,  постанова покликана зробити розрахунок вартості робіт зрозумілим, єдиним для всіх і заснованим на реальних даних.

Свириденко наголосила, що оновлені правила діятимуть протягом воєнного стану та рік після його завершення.

Що змінюється

Як уточнив віцепрем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, нові рішення передбачають:

  • Єдиний підхід до визначення загальновиробничих і адміністративних витрат, а також прибутку. Закріплюються чіткі відсоткові орієнтири: 10% для загальновиробничих, 3% для адміністративних витрат і 15% прибутку від прямих витрат. Це робить розрахунок вартості будівництва зрозумілим, справедливим і прозорим для всіх учасників ринку. 
  • Оновлений підхід до розрахунку заробітної плати. Оплата праці будівельників має бути не нижчою за мінімальні галузеві гарантії, визначені у спільній угоді Мінрозвитку з профспілкою. А у складних або небезпечних умовах, зокрема на територіях активних чи можливих бойових дій, рівень оплати може бути додатково підвищений.
  • Створення Бази цін на будівельні матеріали, що увійде до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). У ній будуть зібрані дані про ринкові ціни на матеріали з різних джерел, в тому числі: Prozorro, митної та податкової статистики, прайсів виробників. Це дозволить порівнювати кошторисні ціни з ринковими та запобігати їх завищенню. 
  • Запровадження Кодифікатора будівельної продукції. Він стане єдиним цифровим довідником, що впорядкує назви та характеристики матеріалів. Це дозволить усім учасникам ринку “говорити однією мовою” й стане основою для Бази цін на будівельні матеріали.

"Це рішення наблизить систему ціноутворення до реальних ринкових умов, зробить розрахунок вартості будівництва відкритим і захищеним від маніпуляцій, а також гарантує гідну оплату праці та ефективне використання коштів під час відбудови", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, в Україні затвердили новий національний стандарт ДСТУ ISO 21542:2025 “Будинки та споруди. Доступність і зручність використання урбанізованого середовища”, який визначає міжнародно визнані параметри безбар’єрності у будівлях і громадських просторах.

Автор:
Світлана Манько