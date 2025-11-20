- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні оновили правила формування ціни будівництва під час війни
Уряд ухвалив постанову, яка встановлює єдині та передбачувані правила формування вартості будівельних робіт під час війни.
Як пише Delo.ua, про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, постанова покликана зробити розрахунок вартості робіт зрозумілим, єдиним для всіх і заснованим на реальних даних.
Свириденко наголосила, що оновлені правила діятимуть протягом воєнного стану та рік після його завершення.
Що змінюється
Як уточнив віцепрем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, нові рішення передбачають:
- Єдиний підхід до визначення загальновиробничих і адміністративних витрат, а також прибутку. Закріплюються чіткі відсоткові орієнтири: 10% для загальновиробничих, 3% для адміністративних витрат і 15% прибутку від прямих витрат. Це робить розрахунок вартості будівництва зрозумілим, справедливим і прозорим для всіх учасників ринку.
- Оновлений підхід до розрахунку заробітної плати. Оплата праці будівельників має бути не нижчою за мінімальні галузеві гарантії, визначені у спільній угоді Мінрозвитку з профспілкою. А у складних або небезпечних умовах, зокрема на територіях активних чи можливих бойових дій, рівень оплати може бути додатково підвищений.
- Створення Бази цін на будівельні матеріали, що увійде до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). У ній будуть зібрані дані про ринкові ціни на матеріали з різних джерел, в тому числі: Prozorro, митної та податкової статистики, прайсів виробників. Це дозволить порівнювати кошторисні ціни з ринковими та запобігати їх завищенню.
- Запровадження Кодифікатора будівельної продукції. Він стане єдиним цифровим довідником, що впорядкує назви та характеристики матеріалів. Це дозволить усім учасникам ринку “говорити однією мовою” й стане основою для Бази цін на будівельні матеріали.
"Це рішення наблизить систему ціноутворення до реальних ринкових умов, зробить розрахунок вартості будівництва відкритим і захищеним від маніпуляцій, а також гарантує гідну оплату праці та ефективне використання коштів під час відбудови", - підкреслив Кулеба.
Нагадаємо, в Україні затвердили новий національний стандарт ДСТУ ISO 21542:2025 “Будинки та споруди. Доступність і зручність використання урбанізованого середовища”, який визначає міжнародно визнані параметри безбар’єрності у будівлях і громадських просторах.