Бізнес фінансуватиме цифрові системи у будівництві: в уряді готують законопроєкт

В Україні готують законопроєкт, що зобов’яже будівельний бізнес фінансувати розвиток цифрових систем у своїй галузі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська провела публічне обговорення, де більшість представників професійної спільноти підтримали цю ініціативу.

Що пропонує законопроєкт?

Законопроєкт спрямований на забезпечення стабільного функціонування та розвитку ключових цифрових інструментів, таких як Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ), а також реєстри адрес, будівель, споруд та містобудівної документації.

Джерело фінансування

Ці системи роблять процеси в галузі прозорими та швидкими, але потребують постійного фінансування.

Передбачається, що таким джерелом стане адміністративний збір за окремі послуги – витяги, ліцензії та сертифікати. Вони можуть стати платними саме для бізнесу – підрядників, девелоперів, компаній, які використовують системи для отримання прибутку.

Для звичайних громадян та органів влади умови залишаться без змін.

Розмір зборів буде зафіксовано в законі, а частина надходжень піде до місцевих бюджетів, посилюючи фінансові можливості громад.

Після узгодження Законопроєкту його буде внесено на розгляд Парламенту. Запровадження нових правил планується поступово, щоб бізнес і система встигли адаптуватися.

У відомстві додали, що модель відповідає європейській практиці, де бізнес бере участь в утриманні цифрових інструментів, які допомагають у його роботі.

Нагадаємо, уряд затвердив детальний план цифрової трансформації України на найближчі півтора року. Документ передбачає інтеграцію з європейським цифровим ринком, запуск сервісів "е-Акциз", "е-Суд", супутникового зв'язку 5G для всієї країни, легалізацію криптовалют, європейський цифровий гаманець у смартфоні.