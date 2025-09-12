Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Google допоможе Україні у цифровізації державних послуг та створенні дата-центрів

Мінекономіки
Фото: Мінекономіки

Міністерство економіки України та компанія Google обговорили партнерство у сфері цифрової трансформації і розвитку штучного інтелекту, а також безпеки громадян і підтримки бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили:

  • Державні послуги. Подальший розвиток державної системи електронних дозволів "єДозвіл" — з модулем штучного інтелекту для попередньої перевірки документів в заяві працює на базі технології Gemma. Готується єдина цифрова екосистема ринку праці, в якій модуль ШІ допоможе роботодавцям і шукачам в пошуку, а державі — в аналітиці ринку праці. 
  • Безпеку громадян. Можливість інтеграції національної платформи GRIT (державний сервіс попереджень про мінну небезпеку) із Google Maps та Waze для формування безпечних маршрутів у деокупованих регіонах без розкриття чутливої інформації. 
  • Інфраструктуру для обчислень. Створення сприятливих умов для розвитку в Україні інфраструктури штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень (AI/HPC), зокрема шляхом залучення інвестицій у генеруючі потужності (атомна енергетика, малі модульні реактори, відновлювані джерела зі зберіганням) та розвиток дата-центрів. 
  • Навчання бізнесу. Спільні програми з цифрових і підприємницьких навичок для малого та середнього бізнесу, із фокусом на ветеранів, внутрішньо переміщених осіб і жінок-підприємиць (старт  — жовтень 2025 року). 
  • Агротехнології. Використання інструментів штучного інтелекту для оптимізації зрошення як напряму підвищення родючості ґрунтів і продовольчої безпеки.

В Мінекономіки підкреслюють, що штучний інтелект і нові технології змінюють економіку швидше, ніж будь-які попередні інновації. 

У відомстві нагадали, що в Україні запрацювала перша державна послуга, що використовує штучний інтелект для автоматичної попередньої перевірки документів. Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі "єДозвіл".

Зауважимо, проєкт "Мрія" отримає від технологічного гіганта Google $1,5 мільйона на розвиток цифрової освіти. Це партнерство відкриває нові можливості для українських школярів, батьків і вчителів.

Нагадаємо, компанія Google впродовж останніх трьох років надала Україні понад 45 млн доларів фінансової допомоги та більше 10 млн доларів у вигляді технічних рішень і освітніх ресурсів.

Автор:
Світлана Манько