Google допоможе Україні у цифровізації державних послуг та створенні дата-центрів

Міністерство економіки України та компанія Google обговорили партнерство у сфері цифрової трансформації і розвитку штучного інтелекту, а також безпеки громадян і підтримки бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили:

Державні послуги. Подальший розвиток державної системи електронних дозволів "єДозвіл" — з модулем штучного інтелекту для попередньої перевірки документів в заяві працює на базі технології Gemma. Готується єдина цифрова екосистема ринку праці, в якій модуль ШІ допоможе роботодавцям і шукачам в пошуку, а державі — в аналітиці ринку праці.

В Мінекономіки підкреслюють, що штучний інтелект і нові технології змінюють економіку швидше, ніж будь-які попередні інновації.

У відомстві нагадали, що в Україні запрацювала перша державна послуга, що використовує штучний інтелект для автоматичної попередньої перевірки документів. Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі "єДозвіл".

Зауважимо, проєкт "Мрія" отримає від технологічного гіганта Google $1,5 мільйона на розвиток цифрової освіти. Це партнерство відкриває нові можливості для українських школярів, батьків і вчителів.

Нагадаємо, компанія Google впродовж останніх трьох років надала Україні понад 45 млн доларів фінансової допомоги та більше 10 млн доларів у вигляді технічних рішень і освітніх ресурсів.