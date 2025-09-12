Дерегуляція бізнесу, інвестиції та робочі місця: Мінекономіки назвало головні цілі в програмі дій уряду

Кабінет міністрів на засіданні 10 вересня затвердив програму діяльності та план пріоритетних дій уряду на 2025 рік. У межах її виконання Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства працюватиме над досягненням восьми пріоритетних операційних цілей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Кожна з визначених цілей Міністерства економіки має чіткі критерії реалізації, а їх досягнення базується на конкретних пріоритетах та кроках.

1. Економічне зростання через розвиток бізнесу

Уряд зосереджується на розвитку підприємництва, особливо малого та середнього бізнесу (МСБ), створюючи рівні конкурентні умови за стандартами ЄС. Для цього розгортається система стимулів: пільгова іпотека, спеціальні умови для підприємств у прифронтових регіонах, підтримка локалізації виробництва та розширення програми "Зроблено в Україні". Окрема увага приділяється запуску нових механізмів підтримки сільського господарства та розмінуванню.

2. Сучасна промислова політика

Мета — відновлення, модернізація та розвиток внутрішнього виробництва в промисловості, переробці, агросекторі та виробництві товарів подвійного призначення. Для цього використовуються державні та оборонні закупівлі з акцентом на українські товари. Запроваджуються індустріальні парки, грантові програми для переробки та оновлюється законодавство про публічні закупівлі.

3. Дерегуляція

Уряд спрощує та цифровізує процедури, скасовує застарілі вимоги до бізнесу і запроваджує ризик-орієнтований підхід до перевірок. Це робить ведення бізнесу простішим та прозорішим.

4. Ефективне використання природних ресурсів

Україна формує політику ощадного використання землі, надр, лісів та води для сталого економічного зростання. Запроваджуються механізми фінансування меліорації, прискорюється розмінування земель, лібералізуються земельні відносини та розробляється нове законодавство щодо ринку деревини. Також приділяється увага екологічному контролю та розвитку ринку сміттєпереробки.

5. Інвестиції в людей

Політика спрямована на боротьбу з безробіттям та стимулювання створення високооплачуваних робочих місць. Це має сприяти поверненню українців з-за кордону. Серед ключових кроків — розробка нового Трудового кодексу та Стратегії зайнятості до 2030 року.

6. Залучення інвестицій

Уряд створює комплексну систему для залучення капіталу, що охоплює створення вебпорталу "Єдине вікно для інвесторів", запроваджується страхування інвестицій від воєнних ризиків, розвиваються інструменти публічно-приватного партнерства (ППП) та залучаються іноземні інвестиційні фонди.

7. Активний експорт та інтеграція в глобальні ринки

Мета — збільшення частки експорту продукції з високою доданою вартістю. Для цього розробляється Експортна стратегія до 2030 року, розвиваються агрохаби та розширюються можливості Експортно-кредитного агентства.

8. Євроінтеграційні реформи

Уряд активно імплементує європейські правила та стандарти у ключових секторах економіки для повноцінної інтеграції в ринок ЄС. Це охоплює реформи в промисловості, сільському господарстві, екологічній та інтелектуальній сферах.

Нагадаємо, 10 вересня Кабінет міністрів України схвалив програму дій уряду на 2025 рік та вніс документ на розгляд Верховної Ради. У програмі визначено 12 ключових пріоритетів: безпека й оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси та реформи, бізнес, освіта і наука, медицина та спорт, відбудова, стабільність у зимовий період і культура.