Дерегуляция бизнеса, инвестиции и рабочие места: Минэкономики назвало главные цели в программе действий правительства

Кабинет министров на заседании 10 сентября утвердил программу деятельности и план приоритетных действий правительства на 2025 год. В рамках ее выполнения Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства будет работать над достижением восьми приоритетных операционных целей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Каждая из определенных целей Министерства экономики имеет четкие критерии реализации, а их достижение основывается на конкретных приоритетах и шагах.

1. Экономический рост из-за развития бизнеса

Правительство сосредотачивается на развитии предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса (МПБ), создавая равные конкурентные условия по стандартам ЕС. Для этого разворачивается система стимулов: льготная ипотека, специальные условия для предприятий в регионах прифронтовых, поддержка локализации производства и расширение программы "Сделано в Украине". Отдельное внимание уделяется запуску новых механизмов поддержки сельского хозяйства и разминированию.

2. Современная промышленная политика

Цель – восстановление, модернизация и развитие внутреннего производства в промышленности, переработке, агросекторе и производстве товаров двойного назначения. Для этого используются государственные и оборонные закупки с упором на украинские товары. Вводятся индустриальные парки, грантовые программы для переработки и обновляется законодательство о публичных закупках.

3. Дерегуляция

Правительство упрощает и цифровизирует процедуры, отменяет устаревшие требования к бизнесу и вводит риск-ориентированный подход к проверкам. Это делает ведение бизнеса более простым и прозрачным.

4. Эффективное использование природных ресурсов

Украина формирует политику экономного использования земли, недр, лесов и воды для устойчивого экономического роста. Вводятся механизмы финансирования мелиорации, ускоряется разминирование земель, либерализируются земельные отношения и разрабатывается новое законодательство о рынке древесины. Также уделяется внимание экологическому контролю и развитию рынка мусоропереработки.

5. Инвестиции в людей

Политика направлена на борьбу с безработицей и стимулирование создания высокооплачиваемых рабочих мест. Это должно способствовать возвращению украинцев из-за границы. Среди ключевых шагов – разработка нового Трудового кодекса и Стратегии занятости до 2030 года.

6. Привлечение инвестиций

Правительство создает комплексную систему для привлечения капитала, включающую создание вебпортала "Единое окно для инвесторов", вводится страхование инвестиций от военных рисков, развиваются инструменты публично-частного партнерства (ППП) и привлекаются иностранные инвестиционные фонды.

7. Активный экспорт и интеграция в глобальные рынки

Цель – увеличение доли экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого разрабатывается Экспортная стратегия до 2030 года, развиваются агрохаб и расширяются возможности Экспортно-кредитного агентства.

8. Евроинтеграционные реформы

Правительство активно имплементирует европейские правила и стандарты в ключевых секторах экономики для полноценной интеграции в рынок ЕС. Это включает реформы в промышленности, сельском хозяйстве, экологической и интеллектуальной сферах.

