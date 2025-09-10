От проекта госбюджета до реформы таможни: Минфин должен выполнить восемь операционных целей

Кабмин утвердил Программу действий правительства, определяющую приоритеты для разных министерств. Для Министерства финансов этот документ устанавливает восемь ключевых операционных целей, охватывающих 13 задач, направленных на укрепление экономики и повышение прозрачности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.



Реализация этих задач обеспечит стабильное финансирование сектора безопасности и обороны, прозрачный бюджетный процесс, доступ к ресурсам ЕС и доверие международных партнеров.

Основные направления, над которыми будет работать Минфин:

м акрофинансовая стабильность и эффективное управление государственными финансами, включая подготовку проекта бюджета на 2026 год ;

и эффективное управление государственными финансами, включая подготовку проекта бюджета на 2026 год налоговая политика , где предусмотрен автоматический обмен налоговой информацией согласно стандартам ОЭСР. Противодействие уклонению от уплаты налогов, усовершенствование процедур взаимного и предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях ;

, где предусмотрен автоматический обмен налоговой информацией согласно стандартам ОЭСР. Противодействие уклонению от уплаты налогов, усовершенствование процедур взаимного и предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях в правление государственным долгом , в частности, разработка новой Стратегии на 2026–2028 годы, а также нормативное обеспечение функционирования Долгового агентства ;

, в частности, разработка новой Стратегии на 2026–2028 годы, а также нормативное обеспечение функционирования Долгового агентства реформа таможни , которая должна стать прозрачной и современной благодаря IT-решениям. Подготовка нового Таможенного кодекса ;

, которая должна стать прозрачной и современной благодаря IT-решениям. Подготовка нового Таможенного кодекса • отчет , отчетность и аудит , включающий повышение прозрачности экономики и доверия к бизнесу путем внедрения современных стандартов финансовой и нефинансовой отчетности и аудита, включая отчетность по устойчивому развитию ;

повышение прозрачности экономики и доверия к бизнесу путем внедрения современных стандартов финансовой и нефинансовой отчетности и аудита, включая отчетность по устойчивому развитию Цифровизация управления деньгами методом интеграции всех данных в единую систему с внедрением облачных технологий. Создание единого администратора финансовых данных и внедрение современных облачных решений ;

методом интеграции всех данных в единую систему с внедрением облачных технологий. Создание единого администратора финансовых данных и внедрение современных облачных решений финмониторинг и безопасность финансовой системы , включающей присоединение к SEPA и внедрение стандартов противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма ;



SEPA и внедрение стандартов противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма уменьшение доли государства в банковском секторе, в том числе через приватизацию госбанков.

Напомним, 10 сентября Кабинет министров Украины одобрил Программу действий правительства на 2025 год и внес документ на рассмотрение Верховной Рады. В программе определены 12 ключевых приоритетов: безопасность и оборона, евроинтеграция, антикоррупция, благосостояние, поддержка ветеранов, макрофинансы и реформы, бизнес, образование и наука, медицина и спорт, восстановление, стабильность в зимний период и культура.