От проекта госбюджета до реформы таможни: Минфин должен выполнить восемь операционных целей

Минфин Украины должен выполнить 8 ключевых задач.

Кабмин утвердил Программу действий правительства, определяющую приоритеты для разных министерств. Для Министерства финансов этот документ устанавливает восемь ключевых операционных целей, охватывающих 13 задач, направленных на укрепление экономики и повышение прозрачности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Реализация этих задач обеспечит стабильное финансирование сектора безопасности и обороны, прозрачный бюджетный процесс, доступ к ресурсам ЕС и доверие международных партнеров.

Основные направления, над которыми будет работать Минфин:

  • макрофинансовая стабильность и эффективное управление государственными финансами, включая подготовку проекта бюджета на 2026 год;
  • налоговая политика, где предусмотрен автоматический обмен налоговой информацией согласно стандартам ОЭСР. Противодействие уклонению от уплаты налогов, усовершенствование процедур взаимного и предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях;
  • в правление государственным долгом, в частности, разработка новой Стратегии на 2026–2028 годы, а также нормативное обеспечение функционирования Долгового агентства;
  • реформа таможни, которая должна стать прозрачной и современной благодаря IT-решениям. Подготовка нового Таможенного кодекса;
  • • отчет, отчетность и аудит , включающий повышение прозрачности экономики и доверия к бизнесу путем внедрения современных стандартов финансовой и нефинансовой отчетности и аудита, включая отчетность по устойчивому развитию;
  • Цифровизация управления деньгами методом интеграции всех данных в единую систему с внедрением облачных технологий. Создание единого администратора финансовых данных и внедрение современных облачных решений;
  • финмониторинг и безопасность финансовой системы, включающей присоединение к SEPA и внедрение стандартов противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма;
  • уменьшение доли государства в банковском секторе, в том числе через приватизацию госбанков.

Напомним, 10 сентября Кабинет министров Украины одобрил Программу действий правительства на 2025 год и внес документ на рассмотрение Верховной Рады. В программе определены 12 ключевых приоритетов: безопасность и оборона, евроинтеграция, антикоррупция, благосостояние, поддержка ветеранов, макрофинансы и реформы, бизнес, образование и наука, медицина и спорт, восстановление, стабильность в зимний период и культура.

Автор:
Татьяна Ковальчук