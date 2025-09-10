Запланована подія 2

Правительство утвердило Программу действий на 2025 год и передало ее в Верховную Раду

Кабинет Министров Украины одобрил Программу действий правительства на 2025 год и внес документ на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

В программе определены 12 ключевых приоритетов: безопасность и оборона, евроинтеграция, антикоррупция, благосостояние, поддержка ветеранов, макрофинансы и реформы, бизнес, образование и наука, медицина и спорт, восстановление, стабильность в зимний период и культура.

Правительство отмечает, что этот документ является комплексным планом по укреплению обороноспособности, поддержке армии, развитию экономики, наращиванию производства вооружения и подготовке Украины к членству в Европейском Союзе.

Напомним, программу представили еще 18 августа народным депутатам, международным партнерам и представителям аналитических центров. После этого правительство открыло сбор предложений для усовершенствования документа. В общей сложности поступило 683 предложения от общественных организаций, бизнес-ассоциаций, экспертов и граждан.

Больше всего обращений получили Министерство экономики (184) и Министерство развития общин и территорий (80). Значительная часть рекомендаций была учтена полностью или частично, а многие из них уже реализуются в рамках действующих программ и стратегий.

Автор:
Татьяна Гойденко