Свириденко представила план действий правительства: что в нем

Сегодня, 18 августа, премьер-министр Юлия Свириденко презентовала проект программы действий правительства с конкретными мероприятиями и целями.

Об этом сообщает корреспондент Delo.ua.

Приоритеты правительства

"Сегодня мы хотим представить по существу проект программы действий правительства. Почему я говорю проект? Потому что мы дадим возможность вам по QR-коду перейти и тем, кто еще не был вовлечен в разработку этой программы, предоставить свои предложения", - отметила премьер-министр.

По ее словам, правительственный план базируется на четырех ключевых направлениях: безопасность, достоинство, экономика и восстановление.

"Правительство уже действительно месяц, как работает над этими направлениями, и я рада, что в сотрудничестве с Верховной Радой и гражданским обществом… нам уже удалось реализовать ряд инициатив", - подчеркнула Свириденко.

Она добавила, что важно, чтобы не менее 50% выделяемых из бюджета средств были направлены на украинских производителей.

"Нам нужно масштабировать "датскую модель" (механизм финансирования закупок вооружения для ВСУ, начатый в 2024 году совместно с Украиной и Данией – ред.). Мы надеемся, что проекты из Rheinmetall и BAE Systems будут запущены до середины 2026 года", - заявила Свириденко.

Она сообщила, что правительство вводит современную систему оборонного планирования и управления, и до конца 2026 года конкурсная структура должна заработать полноценно. По мнению главы правительства, также необходимо обновить контракт с военнослужащими, с лучшими условиями и с дополнительной мотивацией.

"Мы до конца года завершаем ключевой этап. Совместно с Европейской комиссией проводим официальный анализ соответствия украинского законодательства праву ЕС, и мы будем готовы начать переговоры о вступлении по всем шести кластерам", - заверила Свириденко.

Она подчеркнула, что приоритеты правительства сформированы так, чтобы помочь стране выстоять во время войны и одновременно обеспечить движение вперед — восстановление, развитие экономики и укрепление государства после победы.

"Наши приоритеты неизменны: укрепление сил обороны, развитие производства оружия, социальная поддержка и программы для ветеранов, помощь прифронтовым регионам и ВПЛ, стабильная экономическая политика, восстановление и энергетическая безопасность", - подчеркнула премьер-министр.

Она заверила, что все, что делает правительство, направлено на поддержку украинцев.

Свириденко отметила, что проект программы действий правительства охватывает 12 направлений, а именно:

Оборона и безопасность Евроинтеграция Антикоррупция Благополучие Ветеранская политика Макрофинансы и реформы Бизнес Здоровье и спорт Образование и наука Восстановление Культура Зимняя стабильность

"Важная задача - это предоставить компенсацию тем, у кого разрушено жилье. И эта задача в 2025 году - 150 тысяч семей. К концу 2026 года - 320 тысяч семей. Ипотечное кредитование планируется в размере 5000 ипотек. На самом деле программа на этот год - по меньшей мере 10 е." надеюсь, что 12 000 у нас будет в этом году. И конечно, что задача – расширить эту программу на тех, кто действительно нуждается в государстве", - подчеркнула Свириденко.

Напомним, новоназначенная премьер-министр Украины Свириденко пообещала достичь в должности реальных положительных результатов, которые ощутит каждый украинец.

Свириденко подчеркнула, что правительство должно действовать быстро и решительно, а приоритетными шагами в первые 6 месяцев станут:

качественное обеспечение армии,

увеличение собственного производства оружия,

повышение технологичности войска.

17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины. Она стала второй женщиной на этом посту в истории страны после Юлии Тимошенко.