Свириденко презентувала план дій уряду: що у ньому

Сьогодні, 18 серпня, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко презентувала проєкт програми дій уряду з конкретними заходами та цілями.

Про це повідомляє кореспондент Delo.ua.

Пріоритети уряду

"Сьогодні ми хочемо представити по суті проєкт програми дій уряду. Чому я кажу проєкт? Тому що ми дамо можливість вам за QR-кодом перейти і тим, хто ще не був долучений до розробки цієї програми, надати свої пропозиції", - зауважила премʼєр-міністерка.

За її словами, урядовий план базується на чотирьох ключових напрямках: безпека, гідність, економіка та відбудова.

"Уряд вже насправді місяць, як працює над цими напрямками, і я рада, що в співпраці з Верховною Радою і громадянським суспільством… нам вже вдалося реалізувати низку ініціатив", - наголосила Свириденко.

Згідно з планом, на 2026-2027 роки очікується 37 млрд доларів макрофінансової допомоги.

Свириденко також додала, що важливо, щоб не менше 50% коштів, які виділялися з бюджету, були направлені на українських виробників.

"Нам потрібно масштабувати "данську модель" (механізм фінансування закупівель озброєння для ЗСУ, започаткований у 2024 році спільно Україною та Данією – ред.). Ми сподіваємося, що проєкти з Rheinmetall і BAE Systems будуть запущені до середини 2026 року", - заявила Свириденко.

Вона повідомила, що уряд запроваджує сучасну систему оборонного планування та управління, і до кінця 2026 року конкурсна структура має запрацювати повноцінно.На думку очільниці уряду, також необхідно оновити контракт з військовослужбовцями, з кращими умовами і з додатковою мотивацією.

"Ми до кінця року завершуємо ключовий етап. Спільно з Європейською комісією проводимо офіційний аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС, і ми будемо готові розпочати перемовини про вступ за всіма шістьма кластерами", - запевнила Свириденко.

Вона наголосила, що пріоритети уряду сформовані так, щоб допомогти країні вистояти у час війни та водночас забезпечити рух уперед — відновлення, розвиток економіки та зміцнення держави після перемоги.

"Наші пріоритети незмінні: зміцнення Сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека", - наголосила премʼєр-міністерка.

Вона запевнила, що все, що робить уряд - спрямоване на підтримку українців.

Свириденко зауважила, що проєкт програми дій уряду охоплює 12 напрямків, а саме:

Оборона і безпека Євроінтеграція Антикорупція Добробут Ветеранська політика Макрофінанси та реформи Бізнес Здоров'я та спорт Освіта та наука Відбудова Культура Зимова стабільність

"Важливий задача – це надати компенсацію тим, у кого зруйновано житло. І ця задача в 2025 році - 150 тисяч родин. До кінця 2026 року – 320 тисяч родин. Іпотечне кредитування планується у розмірі 5000 іпотек. Насправді програма на цей рік – щонайменше 10 000 і іпотек в рамках програми "єОселя". Але я сподіваюсь, що 12 000 у нас буде в цьому році. І звичайно, що задача – розширити цю програму на тих, кого дійсно держава потребує", - підкреслила Свириденко.

Нагадаємо, новопризначена премʼєр-міністерка України Свириденко пообіцяла досягти на посаді реальних позитивних результатів, які відчує кожен українець.

Свириденко наголосила, що уряд повинен діяти швидко й рішуче, а пріоритетними кроками у перші 6 місяців стануть:

якісне забезпечення армії,

збільшення власного виробництва зброї,

підвищення технологічності війська.

17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на посаду премʼєр-міністерки України. Вона стала другою жінкою на цій посаді в історії країни — після Юлії Тимошенко.