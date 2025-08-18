Запланована подія 2

Свириденко презентувала план дій уряду: що у ньому

Сьогодні, 18 серпня, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко презентувала проєкт програми дій уряду з конкретними заходами та цілями. 

Про це повідомляє кореспондент Delo.ua.

Пріоритети уряду

"Сьогодні ми хочемо представити по суті проєкт програми дій уряду. Чому я кажу проєкт? Тому що ми дамо можливість вам за QR-кодом перейти і тим, хто ще не був долучений до розробки цієї програми, надати свої пропозиції", - зауважила премʼєр-міністерка.

За її словами, урядовий план базується на чотирьох ключових напрямках: безпека, гідність, економіка та відбудова.

"Уряд вже насправді місяць, як працює над цими напрямками, і я рада, що в співпраці з Верховною Радою і громадянським суспільством… нам вже вдалося реалізувати низку ініціатив", - наголосила Свириденко.

Згідно з планом, на 2026-2027 роки очікується 37 млрд доларів макрофінансової допомоги.

Свириденко також додала, що важливо, щоб не менше 50% коштів, які виділялися з бюджету, були направлені на українських виробників.

"Нам потрібно масштабувати "данську модель" (механізм фінансування закупівель озброєння для ЗСУ, започаткований у 2024 році спільно Україною та Данією – ред.). Ми сподіваємося, що проєкти з Rheinmetall і BAE Systems будуть запущені до середини 2026 року", - заявила Свириденко.

Вона повідомила, що уряд запроваджує сучасну систему оборонного планування та управління, і до кінця 2026 року конкурсна структура має запрацювати повноцінно.На думку очільниці уряду, також необхідно оновити контракт з військовослужбовцями, з кращими умовами і з додатковою мотивацією.

"Ми до кінця року завершуємо ключовий етап. Спільно з Європейською комісією проводимо офіційний аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС, і ми будемо готові розпочати перемовини про вступ за всіма шістьма кластерами", - запевнила Свириденко.

Вона наголосила, що пріоритети  уряду сформовані так, щоб допомогти країні вистояти у час війни та водночас забезпечити рух уперед — відновлення, розвиток економіки та зміцнення держави після перемоги.

"Наші пріоритети незмінні: зміцнення Сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека", - наголосила премʼєр-міністерка.

Вона запевнила, що все, що робить уряд - спрямоване на підтримку українців.

Свириденко зауважила, що проєкт програми дій уряду охоплює 12 напрямків, а саме:

  1. Оборона і безпека
  2. Євроінтеграція
  3. Антикорупція
  4. Добробут
  5. Ветеранська політика
  6. Макрофінанси та реформи
  7. Бізнес
  8. Здоров'я та спорт
  9. Освіта та наука
  10. Відбудова
  11. Культура
  12. Зимова стабільність

"Важливий задача – це надати компенсацію тим, у кого зруйновано житло. І ця задача в 2025 році - 150 тисяч родин. До кінця 2026 року – 320 тисяч родин. Іпотечне кредитування планується у розмірі 5000 іпотек. Насправді програма на цей рік – щонайменше 10 000 і іпотек в рамках програми "єОселя". Але я сподіваюсь, що 12 000 у нас буде в цьому році. І звичайно, що задача – розширити цю програму на тих, кого дійсно держава потребує", - підкреслила Свириденко.

Нагадаємо, новопризначена премʼєр-міністерка України Свириденко пообіцяла досягти на посаді реальних позитивних результатів, які  відчує кожен українець.

Свириденко наголосила, що уряд повинен діяти швидко й рішуче, а пріоритетними кроками у перші 6 місяців  стануть:

  • якісне забезпечення армії, 
  • збільшення власного виробництва зброї,
  • підвищення технологічності війська.

 17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на посаду премʼєр-міністерки України. Вона стала другою жінкою на цій посаді в історії країни — після Юлії Тимошенко.

Світлана Манько