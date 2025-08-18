Пятилетний мораторий на проверки и дерегулирование: какие меры для бизнеса планирует правительство

Проект программы действий Кабинета Министров Украины предусматривает привлечение 5 млрд евро международных инвестиций через различные инструменты (UIF, G2G, ППП) до конца 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua. со ссылкой на презентацию плана действий правительства.

Согласно ему, первый проект Американо-Украинского фонда восстановления оценивают в 100 млн долларов.

Также чиновники обещают завершить подготовку для запуска фондов восстановления с участием европейского капитала до конца 2026 года.

Кроме того, на политику "Сделано в Украине" правительство предусмотрело 55 млрд грн.

Согласно плану действий правительства, у бизнеса будет 5 лет моратория на проверки и существенную дерегуляцию.

Кабмин ожидает привлечь более 12 млрд грн от приватизации, в том числе санкционных активов, а также планирует запуск агрохабов Grain Ukraine и Food from Ukraine и масштабного национального проекта по орошению.

Напомним, 18 августа премьер-министр Юлия Свириденко презентовала проект программы действий правительства с конкретными мероприятиями и целями. Она подчеркнула, что приоритеты правительства сформированы так, чтобы помочь стране выстоять во время войны и одновременно обеспечить движение вперед — восстановление, развитие и укрепление государства после победы.

Свириденко пообещала достичь в должности реальных положительных результатов, которые ощутит каждый украинец.

По ее словам, приоритетными шагами в первые 6 месяцев станут: