Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

--0,11

EUR

48,31

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,50

48,32

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

П'ятирічний мораторій на перевірки та дерегуляція: які заходи для бізнесу планує уряд

Юлія Свириденко
Проєкт програми дій уряду представила Юлія Свириденко. Фото з її телеграм-каналу

Проєкт програми дій Кабінету міністрів України передбачає залучення 5 млрд євро міжнародних інвестицій через різноманітні інструменти (UIF, G2G, ППП) до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на презентацію плану дій уряду.

 Згідно з ним, перший проєкт Американсько-Українського фонду відбудови оцінюють в 100 млн доларів.

Також урядовці обіцяють завершити підготовку для запуску фондів відбудови за участі європейського капіталу до кінця 2026.

Крім того, на політику "Зроблено в Україні" уряд передбачив 55 млрд грн.

Згідно з планом дій уряду, бізнес матиме 5 років мораторію на перевірки і суттєву дерегуляцію.

Кабмін очікує залучити понад 12 млрд грн від приватизації, зокрема санкційних активів, а також планує запуск агрохабів Grain Ukraine та Food from Ukraine та масштабного національного проєкту зі зрошення.

Нагадаємо, 18 серпня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко презентувала проєкт програми дій уряду з конкретними заходами та цілями. Вона наголосила, що пріоритети  уряду сформовані так, щоб допомогти країні вистояти у час війни та водночас забезпечити рух уперед — відновлення, розвиток економіки та зміцнення держави після перемоги.

 Свириденко пообіцяла досягти на посаді реальних позитивних результатів, які  відчує кожен українець.

За її словами, пріоритетними кроками у перші 6 місяців  стануть:

  • якісне забезпечення армії, 
  • збільшення власного виробництва зброї,
  • підвищення технологічності війська.
Автор:
Світлана Манько