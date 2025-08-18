П'ятирічний мораторій на перевірки та дерегуляція: які заходи для бізнесу планує уряд

Проєкт програми дій Кабінету міністрів України передбачає залучення 5 млрд євро міжнародних інвестицій через різноманітні інструменти (UIF, G2G, ППП) до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на презентацію плану дій уряду.

Згідно з ним, перший проєкт Американсько-Українського фонду відбудови оцінюють в 100 млн доларів.

Також урядовці обіцяють завершити підготовку для запуску фондів відбудови за участі європейського капіталу до кінця 2026.

Крім того, на політику "Зроблено в Україні" уряд передбачив 55 млрд грн.

Згідно з планом дій уряду, бізнес матиме 5 років мораторію на перевірки і суттєву дерегуляцію.

Кабмін очікує залучити понад 12 млрд грн від приватизації, зокрема санкційних активів, а також планує запуск агрохабів Grain Ukraine та Food from Ukraine та масштабного національного проєкту зі зрошення.

Нагадаємо, 18 серпня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко презентувала проєкт програми дій уряду з конкретними заходами та цілями. Вона наголосила, що пріоритети уряду сформовані так, щоб допомогти країні вистояти у час війни та водночас забезпечити рух уперед — відновлення, розвиток економіки та зміцнення держави після перемоги.

Свириденко пообіцяла досягти на посаді реальних позитивних результатів, які відчує кожен українець.

За її словами, пріоритетними кроками у перші 6 місяців стануть: