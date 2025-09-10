Запланована подія 2

Уряд затвердив Програму дій на 2025 рік і передав її до Верховної Ради

Кабінет міністрів України схвалив Програму дій уряду на 2025 рік та вніс документ на розгляд Верховної Ради.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

У програмі визначено 12 ключових пріоритетів: безпека й оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси та реформи, бізнес, освіта і наука, медицина та спорт, відбудова, стабільність у зимовий період і культура.

Уряд наголошує, що цей документ є комплексним планом для зміцнення обороноздатності, підтримки армії, розвитку економіки, нарощення виробництва озброєння та підготовки України до членства в Європейському Союзі.

Нагадаємо, програму презентували ще 18 серпня народним депутатам, міжнародним партнерам та представникам аналітичних центрів. Після цього уряд відкрив збір пропозицій для вдосконалення документа. Загалом надійшло 683 пропозиції від громадських організацій, бізнес-асоціацій, експертів і громадян.

Найбільше звернень отримали Міністерство економіки (184) та Міністерство розвитку громад та територій (80). Значна частина рекомендацій була врахована повністю або частково, а чимало з них вже реалізується в межах чинних програм і стратегій.

Автор:
Тетяна Гойденко