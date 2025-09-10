Від проєкту держбюджету до реформи митниці: Мінфін має виконати вісім операційних цілей

Кабмін затвердив Програму дій уряду, що окреслює пріоритети для різних міністерств. Для Міністерства фінансів цей документ встановлює вісім ключових операційних цілей, що охоплюють 13 завдань, спрямованих на зміцнення економіки та підвищення прозорості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.



Реалізація цих завдань забезпечить стабільне фінансування сектору безпеки та оборони, прозорий бюджетний процес, доступ до ресурсів ЄС та довіру міжнародних партнерів.

Основні напрямки, над якими працюватиме Мінфін:

м акрофінансова стабільність і ефективне управління державними фінансами, включаючи підготовку проєкту бюджету на 2026 рік ;

податкова політика, де передбачено автоматичний обмін податковою інформацією згідно зі стандартами ОЕСР. Протидія ухиленню від сплати податків, удосконалення процедур взаємного та попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях;

управління державним боргом, зокрема розробка нової Стратегії на 2026–2028 роки, а також нормативне забезпечення функціонування Боргового агентства;

реформа митниці, яка має стати прозорою та сучасною завдяки IT-рішенням. Підготовка нового Митного кодексу;

облік, звітність і аудит, що включає підвищення прозорості економіки та довіри до бізнесу шляхом впровадження сучасних стандартів фінансової та нефінансової звітності й аудиту, включно зі звітністю зі сталого розвитку;

цифровізація управління фінансами шляхом інтеграції всіх даних у єдину систему з використанням хмарних технологій. Створення єдиного адміністратора фінансових даних та впровадження сучасних хмарних рішень;

фінмоніторинг і безпека фінансової системи, що включає приєднання до SEPA та впровадження стандартів протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму;



зменшення частки держави в банківському секторі, зокрема через приватизацію держбанків.

Нагадаємо, 10 вересня Кабінет міністрів України схвалив Програму дій уряду на 2025 рік та вніс документ на розгляд Верховної Ради. У програмі визначено 12 ключових пріоритетів: безпека й оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси та реформи, бізнес, освіта і наука, медицина та спорт, відбудова, стабільність у зимовий період і культура.