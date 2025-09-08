Підтримка бізнесу в умовах війни: уряд прийняв низку важливих рішень, яких чекав ринок

Кабінет міністрів України провів засідання, на якому розглянув рішення про підтримку українського бізнесу. У фокусі уваги — важливі зміни, які вплинуть на агросектор, рибальство та оборонну промисловість.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єрки Юлії Свириденко.

Ці рішення мають на меті спростити роботу підприємців, зменшити бюрократію та забезпечити стабільність економіки в умовах воєнного стану.

Агросектор

Продовжили до 31 березня 2027 року можливість аграріям пролонгувати кредити за програмою "5-7-9%" за укладеними кредитними договорами у 2022-2025 роках.

Така ініціатива, за словами Свириденко, допоможе уникнути ризику дефолту за кредитами у 2026 році та дасть змогу в умовах війни продовжити сіяти та збирати врожай, відбудовувати знищені господарства та і надалі забезпечувати продовольчу безпеку країни.

Рибальство

Управління рибним господарством тепер повністю переходить в електронний формат. Запровадження системи "еРибальство" дозволить підприємцям швидше оформлювати документи та отримувати дозволи онлайн. Це значно спрощує ведення бізнесу, зменшує витрати на паперовий документообіг і забезпечує доступ до актуальних даних про ресурси та регулювання.

Оборонна промисловість

Відновлено роботу електронного реєстру учасників та виконавців держконтрактів Міноборони, який не працював після ліквідації Мінстратегпрому. Власником реєстру тепер є Міністерство оборони. Крім того, уряд удосконалив механізм виробництва боєприпасів, зокрема спростив процедури випробувань і кодифікації. Це сприятиме ефективнішій роботі оборонних підприємств.

Інвестиційні проєкти

Кабмін полегшив процедури для інвесторів, які реалізують проєкти від 12 млн євро. Строк подання інформації про обладнання збільшено з 5 днів до 12 місяців, що дає більше часу на планування. Тепер вартість обладнання можна зазначати у валюті контракту та гривні (за курсом НБУ на дату подання), щоб уникнути розбіжностей між попередньою та фактичною митною вартістю.

