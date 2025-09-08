Поддержка бизнеса в условиях войны: правительство приняло ряд важных решений, которых ждал рынок

Кабинет Министров Украины провел заседание, на котором рассмотрел решение о поддержке украинского бизнеса. В фокусе внимания важные изменения, которые повлияют на агросектор, рыболовство и оборонную промышленность.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение премьера Юлии Свириденко.

Эти решения должны упростить работу предпринимателей, уменьшить бюрократию и обеспечить стабильность экономики в условиях военного положения.

Агросектор

Продлили до 31 марта 2027 возможность аграриям пролонгировать кредиты по программе "5-7-9%" по заключенным кредитным договорам в 2022-2025 годах.

Такая инициатива, по словам Свириденко, поможет избежать риска дефолта по кредитам в 2026 году и позволит в условиях войны продолжить сеять и собирать урожай, отстраивать уничтоженные хозяйства и в дальнейшем обеспечивать продовольственную безопасность страны.

Рыболовство

Управление рыбным хозяйством сейчас полностью переходит в электронный формат. Введение системы "Рыболовство" позволит предпринимателям быстрее оформлять документы и получать разрешения онлайн. Это значительно упрощает ведение бизнеса, уменьшает расходы на бумажный документооборот и обеспечивает доступ к актуальным данным о ресурсах и регулировании.

Оборонная промышленность

Возобновлена работа электронного реестра участников и исполнителей госконтрактов Минобороны, не работавшего после ликвидации Минстратегпрома. Владельцем реестра теперь Министерство обороны. Кроме того, правительство усовершенствовало механизм производства боеприпасов, в частности, упростило процедуры испытаний и кодификации. Это будет способствовать более эффективной работе оборонных предприятий.

Инвестиционные проекты

Кабмин облегчил процедуры для инвесторов, реализующих проекты от 12 млн евро. Срок предоставления информации об оборудовании увеличен с 5 дней до 12 месяцев, что дает больше времени на планирование. Теперь стоимость оборудования можно указывать в валюте контракта и гривны (по курсу НБУ на дату представления), чтобы избежать разногласий между предыдущей и фактической таможенной стоимостью.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин планирует упразднить обязательное подписание актов выполненных работ для оплаты услуг, чтобы упростить сотрудничество с европейскими партнерами. Украинский бизнес сможет сэкономить до 20,2 млрд грн в год.