Правительство планирует упразднить акты выполненных работ: экономия для бизнеса превысит 20 млрд грн в год

Кабмин планирует упразднить обязательное подписание актов выполненных работ для оплаты услуг, чтобы упростить сотрудничество с европейскими партнерами. Украинский бизнес сможет сэкономить до 20,2 млрд грн в год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьера Юлии Свириденко.

"Правительственный законопроект №13598 отменяет обязательное подписание Акта выполненных работ для оплаты услуг в безналичной форме как подтверждение получения услуги. Такие нормы облегчат украинским компаниям сотрудничество с европейскими бизнес-партнерами. Оцениваем суммарную экономию украинского бизнеса за счет этого новшества на уровне 20,2 млрд грн в год", - сообщила Свириденко на встрече с бизнесом в Закарпатье.

Также премьер обсудила проблемы, которые беспокоят бизнес этого региона, где много релокированных предприятий. Она рассказала о новых программах в рамках политики развития украинских производителей "Сделано в Украине".

Глава правительства напомнила, что для релокированных предприятий, чьи производственные мощности разрушили российские обстрелы, действуют гранты на восстановление оборудования в 16 млн грн. Кроме того, государство финансирует развитие промышленной инфраструктуры индустриальных парков.

"Задача общин и местных властей таких регионов как Закарпатье - способствовать тем компаниям, которые вынуждены были спасаться от войны. Чтобы они нашли себе новый дом в Украине, а не за границей. Работаем вместе над этим", - подчеркнула Свириденко.

Напомним, проект программы действий Кабинета министров Украины предусматривает привлечение 5 млрд евро международных инвестиций через всевозможные инструменты (UIF, G2G, ППП) до конца 2026 года.