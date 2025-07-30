Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

--0,01

EUR

48,22

--0,47

Наличный курс:

USD

41,72

41,65

EUR

48,69

48,45

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Дерегулирование бизнеса. Свириденко заявила о начале аудита всех бюрократических процедур

Юлия Свириденко
Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

30 июля состоится следующее заседание правительства. На нем будут рассматриваться дерегуляционные акты, вопросы, связанные с увеличением собственного производства, поддержкой ветеранов, а также значительное количество вопросов в социальной политике.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в эфире национального телемарафона.

Она отметила, что правительство испытывает ожидания бизнеса по поводу ощутимых шагов по дерегуляции. Именно поэтому, по ее словам, они приступили к аудиту всех бюрократических процедур, в дополнение к уже отмененным, ликвидированным или цифровизированным.

"У нас задача – сократить бюрократические процедуры, и, конечно, сделать аудит всех государственных расходов для того, чтобы посмотреть, есть ли у нас ресурс для того, чтобы высвободить дополнительные средства и направить их в первую очередь на оборонный сектор", – подчеркнула премьер.

Свириденко напомнила, что правительство ввело мораторий для правоохранителей на проверки бизнеса.

"Не менее важной темой было введение моратория для правоохранителей на проверки бизнеса. Мы ожидаем, что этот мораторий будет работать безупречно, и бизнес будет заниматься исключительно вопросом развития собственного дела, трудоустройства людей", — сказала она.

Напомним, Свириденко анонсировала введение годового моратория на проверки бизнеса, запуск грантов на производство боеприпасов и взрывчатых веществ, а также экспериментальный проект по восстановлению.

21 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины   ввела мораторий на проверки бизнеса   государственными органами и вмешательством государственных структур в предпринимательскую деятельность. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении моратория. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Автор:
Татьяна Бессараб