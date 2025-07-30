Дерегулирование бизнеса. Свириденко заявила о начале аудита всех бюрократических процедур

30 июля состоится следующее заседание правительства. На нем будут рассматриваться дерегуляционные акты, вопросы, связанные с увеличением собственного производства, поддержкой ветеранов, а также значительное количество вопросов в социальной политике.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в эфире национального телемарафона.

Она отметила, что правительство испытывает ожидания бизнеса по поводу ощутимых шагов по дерегуляции. Именно поэтому, по ее словам, они приступили к аудиту всех бюрократических процедур, в дополнение к уже отмененным, ликвидированным или цифровизированным.

"У нас задача – сократить бюрократические процедуры, и, конечно, сделать аудит всех государственных расходов для того, чтобы посмотреть, есть ли у нас ресурс для того, чтобы высвободить дополнительные средства и направить их в первую очередь на оборонный сектор", – подчеркнула премьер.

Свириденко напомнила, что правительство ввело мораторий для правоохранителей на проверки бизнеса.

"Не менее важной темой было введение моратория для правоохранителей на проверки бизнеса. Мы ожидаем, что этот мораторий будет работать безупречно, и бизнес будет заниматься исключительно вопросом развития собственного дела, трудоустройства людей", — сказала она.

Напомним, Свириденко анонсировала введение годового моратория на проверки бизнеса, запуск грантов на производство боеприпасов и взрывчатых веществ, а также экспериментальный проект по восстановлению.

21 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввела мораторий на проверки бизнеса государственными органами и вмешательством государственных структур в предпринимательскую деятельность. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении моратория. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.