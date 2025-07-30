- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Дерегуляція бізнесу. Свириденко заявила про початок аудиту всіх бюрократичних процедур
30 липня відбудеться наступне засідання уряду. На ньому будуть розглядатися дерегуляційні акти, питання, пов'язані зі збільшенням власного виробництва, підтримкою ветеранів, а також значна кількість питань у частині соціальної політики.
Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що уряд відчуває очікування бізнесу щодо відчутних кроків з дерегуляції. Саме тому, за її словами, вони розпочали аудит усіх бюрократичних процедур, на додаток до вже скасованих, ліквідованих або цифровізованих.
"У нас задача - і скоротити бюрократичні процедури, і, звичайно, зробити аудит всіх державних видатків для того, щоб подивитись, чи є у нас ресурс для того, щоб вивільнити додаткові кошти і спрямувати їх в першу чергу на оборонний сектор", - наголосила прем'єрка.
Свириденко нагадала, що уряд запровадив мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу.
"Не менш важливою темою було запровадження мораторію для правоохоронців на перевірки бізнесу. І ми очікуємо, що цей мораторій буде працювати бездоганно, і бізнес буде займатися виключно питанням розвитку власної справи, працевлаштування людей", - сказала вона.
Нагадаємо, Свириденко анонсувала запровадження річного мораторію на перевірки бізнесу, запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин, а також експериментальний проєкт із відбудови.
21 липня Рада національної безпеки і оборони України запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами й будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження мораторію. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.