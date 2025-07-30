Дерегуляція бізнесу. Свириденко заявила про початок аудиту всіх бюрократичних процедур

30 липня відбудеться наступне засідання уряду. На ньому будуть розглядатися дерегуляційні акти, питання, пов'язані зі збільшенням власного виробництва, підтримкою ветеранів, а також значна кількість питань у частині соціальної політики.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що уряд відчуває очікування бізнесу щодо відчутних кроків з дерегуляції. Саме тому, за її словами, вони розпочали аудит усіх бюрократичних процедур, на додаток до вже скасованих, ліквідованих або цифровізованих.

"У нас задача - і скоротити бюрократичні процедури, і, звичайно, зробити аудит всіх державних видатків для того, щоб подивитись, чи є у нас ресурс для того, щоб вивільнити додаткові кошти і спрямувати їх в першу чергу на оборонний сектор", - наголосила прем'єрка.

Свириденко нагадала, що уряд запровадив мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу.

"Не менш важливою темою було запровадження мораторію для правоохоронців на перевірки бізнесу. І ми очікуємо, що цей мораторій буде працювати бездоганно, і бізнес буде займатися виключно питанням розвитку власної справи, працевлаштування людей", - сказала вона.

Нагадаємо, Свириденко анонсувала запровадження річного мораторію на перевірки бізнесу, запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин, а також експериментальний проєкт із відбудови.

21 липня Рада національної безпеки і оборони України запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами й будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження мораторію. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.