Річний мораторій на перевірки бізнесу та проєкт відбудови: Свириденко анонсувала рішення свого уряду

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала запровадження річного мораторію на перевірки бізнесу, запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин, а також експериментальний проєкт із відбудови.

Як пише Delo.ua, про це вона повідомила у Facebook.

Мораторій на перевірки бізнесу

Свириденко розповіла, що уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи.

"Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з президентом Володимиром Зеленським – його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу", - підкреслила премʼєр-міністерка.

За її словами, вже розпочато аудит кримінальних справ проти бізнесу.

"Пріоритет – закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного та районного рівня", - зауважила Свириденко.

Паралельно, за її словами, будуть обмежені перевірки податкової та митниці.

"Також ми посилимо контроль за законністю слідчих дій. Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ", - наголосила Свириденко.

Власне виробництво зброї

Прем’єр-міністерка повідомила, що незабаром уряд запустить гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин.

"Це – підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв. Деталі вже після рішення уряду. Проєкт координують Михайло Федоров і Денис Шмигаль", - уточнила очільниця уряду.

Відбудова

Крім того, Свириденко анонсувала запуск експериментального проєкту "Проектуй і будуй", який дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру.

"Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта – "під ключ". Це європейська практика, відома як Design–build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм. Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт. Проєкт триватиме 2 роки – на контролі в Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення", - підсумувала премʼєр-міністерка.

Нагадаємо, новопризначена премʼєр-міністерка України Свириденко пообіцяла досягти на посаді реальних позитивних результатів, які відчує кожен українець.

Свириденко наголосила, що уряд повинен діяти швидко й рішуче, а пріоритетними кроками у перші 6 місяців стануть:

якісне забезпечення армії,

збільшення власного виробництва зброї,

підвищення технологічності війська.

17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на посаду премʼєр-міністерки України. Вона стала другою жінкою на цій посаді в історії країни — після Юлії Тимошенко.