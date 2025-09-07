Уряд планує скасувати акти виконаних робіт: економія для бізнесу перевищить 20 млрд грн на рік

Кабмін планує скасувати обов’язкове підписання актів виконаних робіт для оплати послуг, щоб спростити співпрацю з європейськими партнерами. Український бізнес зможе заощадити до 20,2 млрд грн на рік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву прем’єрки Юлії Свириденко.

"Урядовий законопроект №13598 скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.

Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік", — повідомила Свириденко на зустрічі з бізнесом на Закарпатті.

Також прем’єрка обговорила проблеми, які турбують бізнес цього регіону, де є багато релокованих підприємств. Вона розповіла про нові програми в рамках політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".

Глава уряду нагадала, що для релокованих підприємств, чиї виробничі потужності зруйнували російські обстріли, діють гранти на відновлення обладнання 16 млн грн. Крім того, держава надає фінансування на розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків.

"Задача громад і місцевої влади таких регіонів як Закарпаття – сприяти тим компаніям, які змушені були рятувась від війни. Щоб вони знайшли собі новий дім в Україні, а не за кордоном. Працюємо разом над цим", — наголосила Свириденко.

Нагадаємо, проєкт програми дій Кабінету міністрів України передбачає залучення 5 млрд євро міжнародних інвестицій через різноманітні інструменти (UIF, G2G, ППП) до кінця 2026 року.