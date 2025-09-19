- Категория
Бизнес будет финансировать цифровые системы в строительстве: в правительстве готовят законопроект
В Украине готовится законопроект, который обяжет строительный бизнес финансировать развитие цифровых систем в своей отрасли.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минразвития.
Заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Наталья Козловская провела публичное обсуждение, где большинство представителей профессионального сообщества поддержали эту инициативу.
Что предлагает законопроект?
Законопроект направлен на обеспечение стабильного функционирования и развития ключевых цифровых инструментов, таких как Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭСБ), а также реестры адресов, зданий, сооружений и градостроительной документации.
Источник финансирования
Эти системы делают процессы в области прозрачными и быстрыми, но нуждаются в постоянном финансировании.
Предполагается, что таким источником станет административный сбор за отдельные услуги – подъемники, лицензии и сертификаты. Они могут стать платными именно для бизнеса – подрядчиков, девелоперов, компаний, использующих системы для получения прибыли.
Для обычных граждан и органов власти условия останутся по-прежнему.
Размер собрания будет зафиксирован в законе, а часть поступлений пойдет в местные бюджеты, усиливая финансовые возможности общин.
После согласования Законопроекта он будет внесен на рассмотрение Парламента. Введение новых правил планируется постепенно, чтобы бизнес и система успели адаптироваться.
В ведомстве добавили, что модель соответствует европейской практике, где бизнес участвует в содержании цифровых инструментов, помогающих в его работе.
Напомним, правительство утвердило детальный план цифровой трансформации Украины на ближайшие полтора года. Документ предусматривает интеграцию с европейским цифровым рынком, запуск сервисов "е-акциз", "е-суд", спутниковой связи 5G для всей страны, легализацию криптовалют, европейский цифровой кошелек в смартфоне.