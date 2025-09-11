"е-Акциз", "е-Суд", 5G и легализация криптовалюты: какие планы Минцифры на 2025-2026 годы

Правительство утвердило детальный план цифровой трансформации Украины на ближайшие полтора года. Документ предусматривает интеграцию с европейским цифровым рынком, запуск сервисов "е-Акциз", "е-Суд", спутниковой связи 5G для всей страны, легализацию криптовалют, европейский цифровой кошелек в смартфоне.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минцифры.

Основные задачи для Минцифры

Интеграция с Европой: цифровой кошелек в смартфоне

К концу 2025 года в приложении "Дія" появится EUDI Wallet - европейский цифровой кошелек. Это позволит украинцам и бизнесу использовать электронную идентификацию по стандартам ЕС. Это первый важный шаг по интеграции в единый цифровой рынок Европы. До конца 2026 года половина граждан и бизнеса смогут воспользоваться этим сервисом, что сделает украинские цифровые документы полноценной частью европейской экосистемы.

Новый уровень связи: внедрение 5G

До конца 2025 года в Украине заработает сервисы спутниковой мобильной связи, что обеспечит стабильное соединение по всей стране, даже в чрезвычайных ситуациях и на прифронтовых территориях. Параллельно стартует пилотный проект 5G во Львове и Бородянке, а в 2026 году планируется запустить еще в трех городах, закладывая основу для нового поколения скоростной связи.

Ускорение госслужбы и борьба с бюрократией

Правительство стремится значительно уменьшить бюрократию. К 2026 году 90% специальных проверок кандидатов на госдолжности будут автоматизированы, что ускорит процесс в 10 раз. Также появятся цифровые удостоверения госслужащих, а большинство справок будут генерироваться автоматически.

Цифровизация нотариата и противодействие контрафакту

Проект "е-Нотариат" позволит 80% нотариусов работать в цифровом формате до 2026 года. Одновременно заработает система "е-Акциз", которая поможет контролировать оборот алкоголя, табака и жидкостей для электронных сигарет. Эта система позволит бороться с контрафактом, привлекая 80% экономических операторов.

50 новых услуг в "Действии" и образовательная "Мрия"

К концу 2025 года в приложении "Дія" появится не менее 10 новых услуг, а к 2026 году их количество вырастет до 50. Они будут охватывать сферы соцзащиты, медицины, налогообложения, ветеранской политики и бизнеса. Кроме того, образовательная экосистема "Мрия" охватит более 1,1 миллиона участников в 2000 учебных заведениях до ноября 2025 года.

Поддержка ветеранов и борьба с коррупцией

Для ветеранов создаются цифровые сервисы в "Дії", позволяющие получать большинство услуг без очередей. В рамках борьбы с коррупцией будут внедрены системы "е-Суд" и "е-Акциз". Это уменьшит возможности взяточничества за счет минимизации человеческого фактора и бумажного документооборота.

Легализация криптовалюты и поддержка венчурных фондов

Один из самых резонансных пунктов плана – легализация виртуальных активов. Правительство будет сопровождать соответствующий законопроект. Ожидается, что в 2026-2027 годах украинцы смогут официально покупать и продавать криптовалюту, декларировать доходы и платить налоги. Это вместе с поддержкой венчурных фондов должно способствовать развитию цифровой экономики.

"План утвержден в рамках программы действий в ряду и базируется на четырех опорах состоятельного государства: безопасности, экономике, достоинстве людей и восстановлении страны", - отметили в Минцифре.

Напомним, 10 сентября Кабинет Министров Украины одобрил программу действий правительства на 2025 год и внес документ на рассмотрение Верховной Рады. В программе определены 12 ключевых приоритетов: от безопасности, обороны и евроинтеграции до восстановления и стабильности в зимний период.