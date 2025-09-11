"е-Акциз", "е-Суд", 5G та легалізація криптовалюти: які плани Мінцифри на 2025–2026 роки

Уряд затвердив детальний план цифрової трансформації України на найближчі півтора роки. Документ передбачає інтеграцію з європейським цифровим ринком, запуск сервісів "е-Акциз", "е-Суд", супутникового зв'язку 5G для всієї країни, легалізацію криптовалют, європейський цифровий гаманець у смартфоні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Основні завдання для Мінцифри

Інтеграція з Європою: цифровий гаманець у смартфоні

До кінця 2025 року в застосунку "Дія" з'явиться EUDI Wallet — європейський цифровий гаманець. Це дозволить українцям і бізнесу використовувати електронну ідентифікацію за стандартами ЄС. Це перший важливий крок до інтеграції в єдиний цифровий ринок Європи. До кінця 2026 року половина громадян і бізнесу зможуть користуватися цим сервісом, що зробить українські цифрові документи повноцінною частиною європейської екосистеми.

Новий рівень зв'язку: впровадження 5G

До кінця 2025 року в Україні запрацюють сервіси супутникового мобільного зв'язку, що забезпечить стабільне з'єднання по всій країні, навіть у надзвичайних ситуаціях і на прифронтових територіях. Паралельно стартує пілотний проєкт 5G у Львові та Бородянці, а у 2026 році його планують запустити ще у трьох містах, закладаючи основу для нового покоління швидкісного зв'язку.

Прискорення держслужби та боротьба з бюрократією

Уряд має на меті значно зменшити бюрократію. До 2026 року 90% спеціальних перевірок кандидатів на держпосади будуть автоматизовані, що пришвидшить процес у 10 разів. Також з'являться цифрові посвідчення держслужбовців, а більшість довідок генеруватимуться автоматично.

Цифровізація нотаріату та протидія контрафакту

Проєкт "е-Нотаріат" дозволить 80% нотаріусів працювати в цифровому форматі до 2026 року. Одночасно запрацює система "е-Акциз", що допоможе контролювати обіг алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет. Ця система дозволить боротися з контрафактом, залучивши 80% економічних операторів.

50 нових послуг у "Дії" та освітня "Мрія"

До кінця 2025 року у застосунку "Дія" з'явиться щонайменше 10 нових послуг, а до 2026 року їх кількість зросте до 50. Вони охоплюватимуть сфери соцзахисту, медицини, оподаткування, ветеранської політики та бізнесу. Крім того, освітня екосистема "Мрія" охопить понад 1,1 мільйона учасників у 2000 закладах освіти до листопада 2025 року.

Підтримка ветеранів та боротьба з корупцією

Для ветеранів створюються цифрові сервіси в "Дії", що дозволять отримувати більшість послуг без черг. У рамках боротьби з корупцією запровадять системи "е-Суд" та "е-Акциз". Це зменшить можливості для хабарництва за рахунок мінімізації людського фактора та паперового документообігу.

Легалізація криптовалюти та підтримка венчурних фондів

Один із найбільш резонансних пунктів плану — легалізація віртуальних активів. Уряд супроводжуватиме відповідний законопроєкт. Очікується, що у 2026–2027 роках українці зможуть офіційно купувати та продавати криптовалюту, декларувати доходи та сплачувати податки. Це, разом з підтримкою венчурних фондів, має сприяти розвитку цифрової економіки.

"План затверджено в межах програми дій уряду і базується на чотирьох опорах спроможної держави: безпеці, економіці, гідності людей та відновленні країни", — зазначили у Мінцифри.

Нагадаємо, 10 вересня Кабінет міністрів України схвалив програму дій уряду на 2025 рік та вніс документ на розгляд Верховної Ради. У програмі визначено 12 ключових пріоритетів: від безпеки, оборони та євроінтеграції до відбудови та стабільністі у зимовий період.