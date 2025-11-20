Запланована подія 2

В Украине обновили правила формирования цены строительства во время войны

строительство
Кабмин обновил правила формирования цены строительства во время войны / Shutterstock

Правительство приняло постановление, устанавливающее единые и предполагаемые правила формирования стоимости строительных работ во время войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, постановление призвано сделать расчет стоимости работ понятным, единым для всех и основанным на реальных данных.

Свириденко отметила, что обновленные правила будут действовать во время военного положения и год после его завершения.

Что меняется

Как уточнил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, новые решения предусматривают:

  • Единый подход к определению общепроизводственных и административных издержек, а также прибыли. Закрепляются четкие процентные ориентиры: 10% для общепроизводственных, 3% для административных издержек и 15% прибыли от прямых издержек. Это делает расчет стоимости строительства понятным, справедливым и прозрачным для всех участников рынка.
  • Обновлен подход к расчету заработной платы. Оплата труда строителей должна быть не ниже минимальных отраслевых гарантий, определенных в совместном соглашении Минразвития с профсоюзом. А в сложных или опасных условиях, в том числе на территориях активных или возможных боевых действий, уровень оплаты может быть дополнительно повышен.
  • Создание Базы цен на строительные материалы, входящие в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСБ). В ней будут собраны данные о рыночных ценах на материалы из разных источников, в том числе: Prozorro, таможенной и налоговой статистики, прайсов производителей. Это позволит сравнивать сметные цены с рыночными и предотвращать их завышение.
  • Введение Кодификатора строительной продукции. Он станет единственным цифровым справочником, упорядочивающим названия и характеристики материалов. Это позволит всем участникам рынка "говорить на одном языке" и станет основой для Базы цен на строительные материалы.

"Это решение приблизит систему ценообразования к реальным рыночным условиям, сделает расчет стоимости строительства открытым и защищенным от манипуляций, а также гарантирует достойную оплату труда и эффективное использование средств при восстановлении", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в Украине утвердили новый национальный стандарт ДСТУ ISO 21542:2025 "Дома и сооружения. Доступность и удобство использования урбанизированной среды", определяющий международно признанные параметры безбарьерности в зданиях и общественных пространствах.

Автор:
Светлана Манько