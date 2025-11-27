На Черниговщине заработало первое месторождение речного песка: в чем его уникальность для строительной отрасли

Группа Ковальская объявила о старте добычи речного песка на Жавинском месторождении в Черниговской области. Запуск нового карьера существенно сократит логистику для строительной отрасли — раньше ближайший пункт добычи был в 60–80 километрах от города, тогда как теперь Жавинское месторождение способно обеспечить потребности всего северного региона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз группы "Ковальская".

Это первое и единственное песчаное месторождение, расположенное непосредственно в Чернигове. Ранее ближайший действующий карьер был удален от города на 60-80 км, что усложняло логистику и повышало стоимость материалов. Добытый песок планируется использовать как для собственных производственных потребностей группы, так и для снабжения внешним клиентам.

Проектная мощность разработки составляет до 145 тыс. м3 песка в год.

Компания приобрела месторождение еще в 2022 году, а в 2025-м завершила все необходимые процедуры для старта разработки — получила спецразрешение на пользование недрами, положительное экспертное заключение рабочего проекта и согласовало проектную документацию в Гоструде.

"Мы продолжаем инвестировать в развитие собственной сырьевой базы, в частности, в добычу речного песка. И хотя месторождение на Черниговщине еще не вышло на полную мощность, оно уже обеспечивает предприятия "Ковальской" и наших клиентов качественным сырьем для бетона, дорожного строительства и благоустройства", — прокомментировали генеральный директор группы.

Речной песок является ключевым компонентом производства плотных бетонов, используется в дорожном строительстве, проектах благоустройства и рекультивационных работах. Общая мощность песчаных месторождений "Ковальской" в настоящее время достигает до 1 млн тонн в год.

Группа также оперирует месторождениями на Днепре и Десне и имеет собственный флот для добычи и транспортировки песка — баржи, буксиры, плавкраны и оборудование для подводной разработки грунтов.

