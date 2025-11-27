Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,30

--0,10

EUR

48,95

-0,00

Наличный курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,28

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На Черниговщине заработало первое месторождение речного песка: в чем его уникальность для строительной отрасли

песок добыча месторождение карьер
На Черниговщине начали добывать речной песок в логистически уникальном месторождении / Группа "Ковальська"

Группа Ковальская объявила о старте добычи речного песка на Жавинском месторождении в Черниговской области. Запуск нового карьера существенно сократит логистику для строительной отрасли — раньше ближайший пункт добычи был в 60–80 километрах от города, тогда как теперь Жавинское месторождение способно обеспечить потребности всего северного региона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз группы "Ковальская".

Это первое и единственное песчаное месторождение, расположенное непосредственно в Чернигове. Ранее ближайший действующий карьер был удален от города на 60-80 км, что усложняло логистику и повышало стоимость материалов. Добытый песок планируется использовать как для собственных производственных потребностей группы, так и для снабжения внешним клиентам.

Проектная мощность разработки составляет до 145 тыс. м3 песка в год.

Компания приобрела месторождение еще в 2022 году, а в 2025-м завершила все необходимые процедуры для старта разработки — получила спецразрешение на пользование недрами, положительное экспертное заключение рабочего проекта и согласовало проектную документацию в Гоструде.

"Мы продолжаем инвестировать в развитие собственной сырьевой базы, в частности, в добычу речного песка. И хотя месторождение на Черниговщине еще не вышло на полную мощность, оно уже обеспечивает предприятия "Ковальской" и наших клиентов качественным сырьем для бетона, дорожного строительства и благоустройства",  прокомментировали генеральный директор группы.

Речной песок является ключевым компонентом производства плотных бетонов, используется в дорожном строительстве, проектах благоустройства и рекультивационных работах. Общая мощность песчаных месторождений "Ковальской" в настоящее время достигает до 1 млн тонн в год.

Группа также оперирует месторождениями на Днепре и Десне и имеет собственный флот для добычи и транспортировки песка  баржи, буксиры, плавкраны и оборудование для подводной разработки грунтов.

Напомним, правительство обновило правила формирования цены для строительства в Украине во время войны и установило предполагаемые нормы стоимости работ в отрасли.

Автор:
Ярослава Тюпка