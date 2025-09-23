Месторождение "Старовыжевский Буковель": суд поставил точку по делу о незаконной добыче песка

Верховный суд вынес окончательное решение по делу о незаконной разработке месторождения песка на территории "Старовыживского Буковеля", расположенного на Волыни. Благодаря принципиальной позиции экологических прокуроров, результаты аукциона и разрешение на добычу признаны незаконными

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Что известно о деле?

Прокуратура установила, что в январе 2024 Госгеонадра продала на электронном аукционе специальное разрешение на добычу песка. Однако это месторождение расположено в пределах заповедной зоны - общезоологического заказника "Смоляровский", а также на территории археологического памятника "Галина Воля-1". Разработка могла привести к уничтожению объектов природно-заповедного фонда и культурного наследия.

Решением Хозяйственного суда Киева, подтвержденное апелляционным, а теперь и Верховным судом, признано недействительными:

приказ Госгеонадр о выдаче разрешения;

результаты аукциона;

договор купли-продажи спецразрешения на пользование недрами.

"Прокуроры в судах всех инстанций доказали незаконность и недопустимость разработки месторождения на территории заказника", - отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона предотвратила незаконное использование земель военного полигона для добычи недр. Благодаря решению суда, компания-недропользователь потеряла право на добычу песка.