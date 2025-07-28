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8 тысяч тонн песка из Десны: работников предприятия будут судить за незаконную добычу

песок
Действия фигурантов привели к экологическому ущербу / Офис Генерального прокуроры Украины

Трем работникам специализированного предприятия грозит суд за незаконную добычу более 8 тысяч тонн песка из реки Десна Киевской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали дела

Следствием установлено, что в течение 2023 года компания, имеющая спецтехнику для добычи песка, нелегально скачивала его из Десны в Киевскую область, работая на участках Осещинского и Деснянского-верхнего месторождений.

В частности, в августе 2023 года обвиняемые незаконно добыли из реки Десна 8 тысяч тонн песка за пределами Деснянского-верхнего месторождения, на основании составленных актов загрузили на баржи и переместили к месту хранения в Киеве.

Из-за этих действий окружающей среде был нанесен ущерб более чем на 6 миллионов гривен.

В ходе досудебного расследования представители потерпевшего в рамках уголовного производства заявили гражданский иск о взыскании нанесенного вреда окружающей среде. Прокуроры в целях обеспечения гражданского иска наложили арест на имущество обвиняемых и предприятия, выполнявшие работы.

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении трех работников предприятия по факту незаконной добычи полезных ископаемых местного значения в большом размере (ч. 4 ст. 240 УК Украины).

Фото 2 — 8 тысяч тонн песка из Десны: работников предприятия будут судить за незаконную добычу
Фото: Офис Генпрокурора
Фото 3 — 8 тысяч тонн песка из Десны: работников предприятия будут судить за незаконную добычу
Фото: Офис Генпрокурора

Ранее руководитель частной компании в Житомирской области получил подозрение за добычу песка за пределами месторождения. Согласно заключению проведенной судебной инженерно-экологической экспертизы, размер причиненного ущерба окружающей среде составляет 2,51 млрд. гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб