8 тисяч тонн піску з Десни: працівників підприємства судитимуть за незаконний видобуток

Трьом працівникам спеціалізованого підприємства загрожує суд за незаконний видобуток понад 8 тисяч тонн піску з річки Десна на Київщині.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі справи

Слідством встановлено, що протягом 2023 року компанія, що має спецтехніку для видобутку піску, нелегально викачувала його з Десни на Київщині, працюючи на ділянках Осещинського та Деснянського-верхнього родовищ.

Зокрема в серпні 2023 року обвинувачені незаконно видобули з річки Десна 8 тисяч тонн піску за межами Деснянського-верхнього родовища, на підставі складених актів завантажили на баржі та перемістили до місця зберігання у м. Києві.

Через ці дії довкіллю було завдано збитків на понад 6 мільйонів гривень.

Під час досудового розслідування представники потерпілого у межах кримінального провадження заявили цивільний позов про стягнення завданої довкіллю шкоди. Прокурори з метою забезпечення цивільного позову наклали арешт на майно обвинувачених та підприємства, яке виконувало роботи.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох працівників підприємства за фактом незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі (ч. 4 ст. 240 КК України).

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Раніше керівник приватної компанії в Житомирській області отримав підозру за видобування піску поза межами родовища. Згідно висновку проведеної судової інженерно-екологічної експертизи, розмір заподіяної шкоди довкіллю становить 2,51 млрд гривень.