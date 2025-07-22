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Незаконная добыча угля: ГБР завершило следствие по делу на 5 млрд грн

ГБР
Незаконная добыча угля в Донецкой области / ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в отношении участников преступной организации, занимавшихся незаконной добычей угля в Донецкой области. По предварительным оценкам, государство понесло убытки на сумму более 5 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ДБР.

Пока материалы открыты для ознакомления обвиняемым и их защитникам.

О ходе расследования

В ноябре 2024 года работники ГБР остановили незаконную добычу угля вблизи шахты Свято-Покровская в поселке Курицыно Краматорского района Донецкой области.

Еще в 2021 году одна из частных компаний получила лицензию на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения каменного угля, однако работы так и не приступила. Этим воспользовалась группа лиц, объединившихся в организованную преступную группировку.

В состав группы входили девять человек, в том числе инициатор, а также те, кто отвечал за техническое обеспечение, охрану, контроль за работой шахтеров, учет и сбыт незаконно добытого угля.

Без разрешительных документов они организовали добычу на глубине около 80 метров, переоборудовав старый вентиляционный канал заброшенной шахты на ствол для спуска работников под землю.

Организатор незаконной добычи угля договорился с председателем местного общества, который способствовал захвату земельного участка, подделал документы о его аренде и прикрывал нелегальную деятельность.

Преступная схема действовала с декабря 2021 по ноябрь 2024 года. За это время участники организации продали более 80 тысяч тонн незаконно добываемых углей физическим и юридическим лицам.

Фигуранты дела обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: создание преступной организации, незаконная добыча полезных ископаемых, препятствование хозяйственной деятельности, легализация имущества, полученного преступным путем, а также подделка документов.

По этим статьям предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Фото 2 — Незаконная добыча угля: ГБР завершило следствие по делу на 5 млрд грн
Фото 3 — Незаконная добыча угля: ГБР завершило следствие по делу на 5 млрд грн
Фото 4 — Незаконная добыча угля: ГБР завершило следствие по делу на 5 млрд грн
Фото 5 — Незаконная добыча угля: ГБР завершило следствие по делу на 5 млрд грн

Напомним, недавно сотрудники ГБР разоблачили преступную организацию, которая разворовывала бюджетные средства, выделенные на закупку пищевых продуктов для ВСУ.

Автор:
Ольга Опенько